Vodafone se desmarca de su competencia: dijo que no al fútbol y tampoco tendrá su propio banco

Vodafone nada a contracorriente. Primero dijo ‘no’ al fútbol y ahora ha dicho ‘no’ al sector financiero. Pese a que los principales competidores de la compañía británica ya trabajan para crear su propio banco en nuestro país, Vodafone, según ha podido saber OKDIARIO, no trabaja en este sentido.

Vodafone canceló en junio de este mismo año Vodafone Wallet, el servicio monedero de la compañía que permitía guardar tarjetas bancarias para poder pagar y gestionar todo desde el teléfono móvil.

Se suspendió porque, aunque en España estaba funcionando muy bien, no fue una prioridad de lanzamiento en todos los mercados en los que opera la compañía. Así las cosas, desde la operadora británica entendieron que, o se hacía de una manera global, o no se hacía. “Operar así en un solo mercado no tiene sentido”, señalan fuentes próximas a Vodafone, que decidió prescindir por completo del servicio.

De este modo, Vodafone queda como la única de las cuatro grandes operadoras en nuestro país sin ‘meter la cabeza’ en el sector financiero, que muchos ven como el futuro de las telecos. Telefónica, MásMóvil y Orange, principales competidores de Vodafone en España, ya avanzan en este sentido.

Fútbol

Vodafone se plantó también en el fútbol. Por primera vez, la operadora no ofrece esta temporada 2018-2019 ni el Partidazo de la Liga, ni las competiciones europeas (Champions League y UEFA Europa League), tras no alcanzar un acuerdo con Telefónica, que posee los derechos de ambas competiciones para las próximas tres temporadas (2018-2021).

Por el contrario, Orange sí alcanzó un acuerdo con Telefónica, de modo que esta temporada está ofreciendo a sus clientes absolutamente todos los partidos, tanto de la Liga como de la Champions. El pacto se circunscribe por el momento sólo a la próxima temporada 2018-19 que dio comienzo a finales del pasado mes de agosto, pero podría ampliarse a las otras dos temporadas siguientes 2019-20 y 2020-21, tal y como han confirmado a OKDIARIO fuentes conocedoras.