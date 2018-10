Bankia ve difícil alcanzar su objetivo de margen tras los últimos mensajes del BCE

"En términos de tipos es como si se hubiera retrasado todo 12 meses", ha dicho José Sevilla, CEO del banco La banca mantiene carteras poco rentables de deuda pública a la espera de que cambien las condiciones

Bankia ha presentado unos resultados del tercer trimestre de 2018 donde su margen se está resintiendo sensiblemente, con un ROE (beneficio sobre activos) del 7,9% cuando el objetivo del plan estratégico era del 11%. Al mercado parece no gustarle esta dificultad para conseguir rentabilidad y la acción cae durante este lunes de presentación de resultados. El motivo de este margen inferior al previsto cuando Bankia presentó el plan estratégico 2018-2020 en febrero de este año, es que los tipos de interés están dando señales de que van a subir mucho más lentos de lo que el mercado tenía descontado. Y esto, en la tercera entidad con más hipotecas vivas de España (68.749 millones de euros a cierre de 2017) y con una importante cartera de renta fija (47.000 millones este tercer trimestre), impacta en los resultados de la entidad.

Y es que las previsiones con las que se elaboró el plan estratégico no se están cumpliendo, al menos en cuanto a los tipos de interés previstos. El mercado descuenta un retraso de un año respecto a lo previsto a principios de año. “Es un pronóstico de Euribor como si se hubiera retrasado todo 12 meses. Esto no era cuestión de unos trimestres sino que lo razonable es pensar que no estaremos en tipos de interés negativos por siempre”, ha dicho José Sevilla, CEO de Bankia, quien ha lamentado que no haya “ya no tipos altos, sino al menos positivos”.

Sevilla ha asegurado que “hasta febrero había confianza en que subieran los tipos. De febrero a julio el ambiente fue más negativo por los mensajes de Draghi y hubo una fuerte retirada de fondos del sector bancario, retirada que aún se mantiene”, ha dicho. Por su parte la fuerte presencia de renta fija y los bajos intereses que paga este activo en estos momentos también afecta a la entidad bancaria. El director financiero Leopoldo Alvear ha explicado que “la mitad de los bonos que tenemos en Italia en las carteras está en la cartera de coste amortizado y por tanto los movimientos en las plusvalías no tienen impacto en la cuenta de resultados. La otra parte de la cartera sí está a valor razonable”. Estos rendimientos están afectando la cuenta de resultados.

Además, Sevilla ha lamentado que España tenga una tasa de ahorro tan baja y sea en parte por estos tipos de interés negativos. “Es un desincentivo para el ahorro. Tenemos una tasa de ahorro muy por debajo de la media europea y en fomentar el ahorro los tipos de interés también tienen una función importante”.