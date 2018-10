Gortázar (CaixaBank): “Es difícil entender que nos penalicen por cumplir una norma”

Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, se ha mostrado muy satisfecho con el recorrido del banco durante los primeros nueve meses del año, en los que ha ganado un 18,8% más, hasta los 1.768 millones de euros. Según el CEO de la entidad, los catalizadores han sido los ingresos bancarios, la mayor aportación de BPI, la reducción de las dotaciones y la contención de costes. Por otro lado, ha defendido la praxis bancaria y ha descartado que el fallo del Tribunal Supremo sobre las hipotecas vaya a causar un impacto económico en sus cuentas.

El Supremo decidió que el impuesto de la hipoteca lo pagara el banco y no el cliente. Al día siguiente, la Sala de lo Contencioso Administrativo congeló esa sentencia a la espera de una decisión posterior del pleno. Gortázar, aunque ha dicho que no quiere aventurar posibles procesos, por lo que confirma que no han hecho ninguna provisión por el momento.

“Evidentemente, si esa norma no es válida, dejaremos de hacerla. Pero es difícil entender que haya una penalización por cumplir una norma”, ha explicado el CEO de CaixaBank, que cree que el banco no debería “sufrir un impacto económico”.

En este sentido, el consejero delegado de CaixaBank ha dicho que los bancos tienen que hacer un esfuerzo para mejorar su imagen. “Los bancos hemos cometido errores y tenemos una reputación que no es buena”, ha señalado Gortázar, que cree que tiene que conseguir que la sociedad valore la contribución del sector financiero. “Me gustaría seguir insistiendo en que tenemos una vocación de compromiso con la sociedad”, ha explicado.

La cuenta de resultados del tercer trimestre incluye un resultado negativo de 453 millones de euros derivado del acuerdo de venta de la participación del 9,36 % que CaixaBank tenía en Repsol, ha informado hoy la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).