El ‘Escape Room’ llega a SEUR en forma de virus letal

La compañía de transportes organizó su primer Escape Room para trabajadores, empresas que venden online, clientes y público en general Sólo un equipo consiguió resolver el reto a tres minutos del final

Los llamados Escape Room son el último grito en cuanto a opciones de ocio. Formar un equipo e intentar salir de una habitación en un tiempo establecido sólo con la ayuda de tu ingenio y compañeros es algo que ha enganchado a miles de personas en España. Este juego ha roto la barrera del ocio y ahora también llega al entorno laboral: la última en sumarse a la tendencia ha sido SEUR.

La compañía de transportes organizó el pasado sábado su primer Escape Room en uno de sus centros logísticos de Madrid para trabajadores,

empresas que venden online, clientes y público en general.Los participantes se dividieron en seis equipos para resolver el reto que se les planteaba, que no era otro que salvar a la humanidad.

La científica Ramira Roncesvalles, que ha dedicado los últimos 20 años de su vida a encontrar antídotos para todo tipo de virus peligrosos, asistió, impotente, al contagio accidental de su marido por un virus mortal. La doctora trabajó contrarreloj para encontrar un antídoto que salvara a su marido, pero cuando estaba a punto de encontrarlo, recibe una inesperada notificación del Estado: retiran los fondos para acabar su investigación. Como venganza decidió enviar una cepa del mismo virus a través de SEUR, cuando fue localizado en el centro logístico de Madrid de la compañía este fue aislado, pero ahora necesitaban eliminarlo para salvar a la humanidad de una epidemia mortal.

Sólo un equipo consiguió resolverlo

Tras escuchar el mensaje de la doctora en el que confesaba lo que había hecho, los concursantes escucharon el de David Sastre,

Director de Clientes de SEUR, pidiéndoles ayuda para destruirlo. Con la ayuda de miembros del CNI presentes en la nave, los concursantes tenían 75 minutos para cumplir la misión con diferentes pistas y una buena estrategia.

Los equipos dieron el 100% por resolver el misterio y ser los salvadores de la humanidad resolviendo diversas pruebas de ingenio, pero finalmente fue sólo uno, el que a falta de escasos tres minutos del final, dio con la respuesta final y logró el objetivo.

Todos los participantes, ganadores o no, quedaron encantados con la experiencia, aseguran desde la compañía. Los concursantes pudieron poner a prueba su intuición y capacidad de deducción, además de su habilidad para saber trabajar en equipo con gente que, o no conocían, o con los que no suelen hacerlo.

“Cuando una actividad tiene tantos aspectos didácticos positivos, y además, divierte a quienes la realizan, es normal que sume cada vez a más adeptos y que veamos infinidad de versiones de este tipo de experiencias en todo tipo de escenarios. De hecho, en el mundo empresarial está probado que los escape room fomentan el desarrollo de habilidades directamente relacionadas con el trabajo en equipo como el liderazgo, la negociación, el consenso o la colaboración”, apuntan.

Todavía queda mucho por ver y resolver. Podrá ser en cualquier momento, en cualquier centro logístico de SEUR.