La CNMV investigó a Saracho por filtrar información privilegiada de Banco Popular

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) abrió un expediente contra el entonces presidente de Banco Popular, Emilio Saracho, por filtrar información privilegiada. Concretamente, el regulador bursátil se refiere a los días 11 y 12 de mayo de 2017, fechas en las que el diario El Confidencial publicó unas informaciones que, a priori, pudieron haber sido filtradas por el entonces presidente de la entidad.

El regulador no se ha querido pronunciar al respecto cuando ha sido preguntado por OKDIARIO, pero todo apunta a que la investigación podría seguir abierta, toda vez que no existe constancia de que se haya cerrado y, vista la transparencia con la que la CNMV viene actuando, no ha habido notificación alguna sobre el cierre de esta investigación.

A continuación, pueden ver el escrito enviado por la CNMV al Secretario del Consejo de Banco Popular:

Tal y como se puede observar por la documentación enviada, la CNMV analizaba entonces si podría haberse producido algún incumplimiento relacionado con el “abuso de mercado”. El regulador pone la lupa sobre Saracho, toda vez que en el citado artículo se toman declaraciones del propio ex presidente.

Además, el día 12 de mayo el mismo diario vuelve a publicar una información sobre Banco Popular, que posteriormente desmiente tales publicaciones. La polémica: que en este último artículo se indica, entre otras cosas, que Emilio Saracho “había admitido en conversación telefónica con El Confidencial la contratación de dos asesores para llevar a cabo contactos con los potenciales compradores y que se había reconocido que la situación del banco es de urgencia”.

Todas estas declaraciones podrían incurrir, además, en un incumplimiento de contrato por parte de Saracho que, tal y como podemos ver en el documento que plasmamos a continuación, tenía firmado una cláusula de confidencialidad con Banco Popular.

“El Sr. Saracho mantendrá con carácter absolutamente confidencial toda la información confidencial de la Sociedad y las sociedades del Grupo mercantil, y se abstendrá de revelar, reproducir, publicar, divulgar o de otro modo hacer pública la totalidad o parte de dicha Información Confidencial sin obtener la previa autorización al efecto del Banco”, explica la la cláusula decimocuarta del contrato de Saracho, donde se deja claro que tiene completamente prohibido transmitir información confidencial.