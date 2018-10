La CNMV examina la denuncia de un inversor que acusa a Fridman de “manipular” los títulos de DIA

Fuentes de la CNMV confirman que han recibido una denuncia de un inversor institucional acusando a Fridman de "manipular" precios El regulador lo analizará por si es veraz la información y si es constitutiva de alguna irregularidad

La CNMV ha recibido este jueves la denuncia de un inversor institucional atrapado en Supermercados DIA que le pedía investigar el desplome de la acción ante los posibles indicios de “manipulación de precios” de los títulos por parte del millonario ruso Mikhail Fridman, principal accionista de la empresa con un 29% del capital. Fridman ha hecho público su interés por lanzar una OPA por el 100% de la compañía.

Así lo ha confirmado a este diario un portavoz del regulador español. La denuncia fue enviada el miércoles por la tarde a Sebastián Albella, presidente de la CNMV y otros cinco directivos de la Comisión. Según este portavoz, la denuncia ha pasado a los servicios jurídicos de la CNMV para que investiguen si los hechos que se denuncian en la carta son ciertos y pueden ser constitutivos de alguna irregularidad en el normal funcionamiento de la acción de DIA.

“Es el proceso habitual. Todas las cartas que nos llegan con alguna denuncia se estudian y se analizan para ver si hay algo de cierto. Si se decide abrir una investigación o no es algo que no solemos hacer público para no alertar al propio investigado”, explica esta fuente.

El inversor institucional que ha provocado esta investigación, que prefiere mantener el anonimato de momento, tenía millones de euros invertidos en la compañía, ahora en riesgo tras el desplome desde principios de año y, especialmente, desde esta semana. Este jueves ha recuperado un 5%, hasta los 0,90 euros -el lunes arrancaron en 1,90 euros-.

Burofax

Según la denuncia enviada a la CNMV, el desplome bursátil se debe a la “manipulación de los precios” de la acción por parte de Fridman, a quién beneficiaría un precio bajo para lanzar su OPA y controlar la empresa. En esa dirección irían los anuncios del pasado lunes de eliminar el dividendo y lanzar un ‘profit warning’.

Estas actuaciones del millonario Fridman tienen, según el escrito, “claros indicios de estar encaminadas a disminuir el precio (abuso de mercado) dada su aparente intención de incrementar su posición y superar el umbral del 30% que establece la ley de OPA´s”.

Consejeros

Además de a Albella, este inversor envió sendas misivas a cinco consejeros independientes de DIA para advertirles de la responsabilidad en la que caían al no “defender los intereses de todos los accionistas, no solo del mayoritario”.

Se trata de Ana María Llopis, presidenta hasta el 1 de enero, María Garaña Corcés, de Google España, Richard Goldling, de Parques Reunidos, Julián Díaz, de Duty Free, y Borja de la Cierva, de Diligence Estrategy.