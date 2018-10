Saracho firmó con Popular un contrato de 1,5 millones dos meses antes de presidir la entidad

Emilio Saracho, ex presidente de Banco Popular, ya tenía sobre la mesa, en diciembre de 2016, un contrato para presidir Banco Popular, entidad que, sólo dos meses más tarde, ya dirigía. Fuentes conocedoras aseguran a este periódico que no es ilícito, pero sí poco ético que con un presidente en el poder, la entidad ‘cierre’ a su sucesor, que no alcanzó la presidencia hasta dos meses más tarde.

Cabe recordar, en vista de la documentación que este medio ha ido publicando en los últimos días, que el foco de las investigaciones se dirige al Consejo de Administración presidido por Emilio Saracho así como en la iliquidez generada durante su etapa.

A continuación, podemos comprobar que el contrato que firmó Emilio Saracho el 21 de diciembre de 2016. De hecho, según fuentes conocedoras, el día 16 de diciembre rellena “de su puño y letra” el test de idoneidad que posteriormente remite al Banco de España.

OKDIARIO ha tenido acceso al contrato, elaborado el 21 de diciembre de 2016, por el cual Emilio Saracho percibiría una cantidad bruta anual de 1,5 millones de euros como retribución fija. Además, en el contrato se establece una retribución en especie en la que Banco Popular se haría cargo del coste correspondiente al seguro de su seguro de salud, su seguro de vida -hasta los 65 años- y los costes del traslado de Reino Unido a España.

Pero eso no es todo. Como vemos a continuación, Banco Popular se compromete a abonar a Saracho, por el mero hecho de firmar, una cantidad de 4 millones de euros en concepto de ‘prima de contratación’.

Además, existen otros componentes variables en su retribución, como una Retribución variable total dependiente de una serie de objetivos acordados con el Consejo de Administración de Banco Popular.

Emilio Saracho sustituyó a Ángel Ron al frente del banco en febrero de 2017, dos meses más tarde de la firma del contrato que, sin embargo, tendría que aprobar el Consejo. Cuatro meses más tarde de que Saracho se pusiera al frente de la entidad, la Junta Única de Resolución (JUR) acordó la resolución de la entidad y su posterior venta al Santander por el simbólico precio de un euro.