Primera victoria de Ignacio Galán en Gamesa: sale Rosa García y entra un financiero de Iberdrola

Sale de la presidencia de Siemmens Gamesa Rosa García, como pedía Iberdrola, a partir del 1 de diciembre Los alemanes cumplen el pacto de fusión y David Mesonero, de Iberdrola, será Director Financiero

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, puede cantar una primera victoria, no definitiva, en la batalla abierta con la alemana Siemmens por la gestión de la filial conjunta, Gamesa. La salida anunciada este martes de Rosa García de la presidencia de la compañía y el nombramiento de un Director Financiero de Iberdrola, David Mesonero, se acerca a lo pactado por españoles y alemanes en los acuerdos de fusión de Siemmens Gamesa de 2016.

Aún así, la situación de enfrentamiento entre los dos accionistas se mantiene sotto voce aunque la tensión se ha reducido desde la Junta de Accionistas de marzo pasado, donde Siemmens se negó a aprobar dos puntos del orden día propuestos por Iberdrola: refrendar la españolidad de la compañía y cuidar al pequeño accionista.

Con los cambios anunciados este martes la sensación en la parte alemana es de claudicación ante el accionista minoritario español -8%, frente al 59% de Siemmens-, mientras que en la parte española la sensación de victoria no es total.

Porque la salida de Rosa García de la presidencia es una vieja reivindicación de los ‘verdes’ de Iberdrola. En el cuartel general de la eléctrica vasca siempre se ha considerado que su nombramiento como presidenta de la empresa conjunta no respetaba la letra no escrita del pacto de fusión debido a que no se garantizaba la independencia de la filial frente a la matriz.

Ahora sale Rosa García pero en su lugar se ha nombrado a Miguel Ángel López, hombre ligado a la compañía alemana desde hace casi 20 años que también será presidente de Siemmens España. Por lo tanto, se ha cambiado un nombre por otro pero el problema persiste: no hay gestión ‘independiente’ de Alemania.

Nuevo Financiero

Además, los alemanes han cumplido la parte firmada en los pactos de fusión respecto al nombramiento del Director Financiero, que debía elegirlo Iberdrola a partir de los 18 meses del acuerdo. Siemmens ha preferido cumplir y evitar la ruptura total, aunque lo ha hecho en el plazo exacto, no antes. De hecho, los alemanes cambiaron varias veces de Director Financiero en este tiempo sin darle a Iberdrola la oportunidad de ‘colocar’ ya a su hombre.

La persona elegida es David Mesonero, directivo de la total confianza de Galán. Hasta ahora era director general de Desarrollo Corporativo y Estrategia de Siemmens Gamesa y ha sido el ejecutivo encargado de pilotar la integración entre las dos empresas.

Mesonero será el encargado de tender puentes entre las dos culturas, todavía alejadas, y de defender la evolución de la acción de Gamesa, muy castigada desde que se anunció la fusión: de los 17 euros a los que cotizaba en junio de 2016 a los 9,76 que cerró este martes.