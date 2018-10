Vive el ambiente cosmopolita de Londres en el Hotel ME London, una combinación de arte, música y diseño con estilo propio

Londres es una de las ciudades de visita obligada en nuestro continente; una ciudad cosmopolita en la que lo clásico y lo moderno se mezclan en las calles. Justo en el centro del West End londinense encontramos el Hotel ME London, uno de los hoteles más representativos de la marca ME by Meliá. A este, lo rodean teatros, boutiques y los mejores clubes, en una zona de lujo diurno y sofisticación nocturna.

Arte, música y diseño se unen tanto en las calles como en el hotel. El ME London va más allá de un simple alojamiento ofreciendo una experiencia única y exclusiva con la que quienes se alojen en él disfrutarán al máximo. Lo llaman Aura: una fuerza de energía positiva que anticipa todos los deseos de los huéspedes y los vincula. Pasión, placer, negocios u ocio, ME proporciona el telón de fondo y la banda sonora.

En un edificio diseñado por los arquitectos Foster & Partners, reconocidos de manera internacional, uno de los espacios más sorprendentes del hotel es su champañería Atrium. Se trata de un atrio con forma de catedral con un tragaluz de más de 24 metros de altura. Un espacio singular, en el que las proyecciones sobre el mármol blanco consiguen que te sientas en un mundo aparte.

Su Radio Rooftop Bar, la azotea de moda en la ciudad, se ubica en la décima planta con unas vistas excepcionales del London Eye o Trafalgar Square. Este bar ofrece un moderno menú de tapas de inspiración española y cócteles creativos que nadie se debería perder.

ZELA, un restaurante ibicenco en Londres

La propuesta de ZELA ha llegado a Londres, trasladando su concepto desde el restaurante original en Ibiza. Este es un restaurante de MABEL Hospitality, empresa dirigida por los emprendedores españoles Manuel Campos Guallar y Abel Matutes, y cuenta con socios del mundo del deporte y de la música de la talla de Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal, Pau Gasol y Enrique Iglesias.

Haciéndose hueco en el mapa gastronómico de Londres, ZELA ofrece un menú de desayuno espectacular con increíbles toques de la gastronomía japonesa. Influencias que también se ven en el cuidado menú de cócteles, que cuenta con propuestas como el cóctel Santa María, elaborado conVino de Jerez y aderezado con una mezcla casera de especias, tomate y albahaca, y el mix Harakiri.

Su chef Ricardo Sanz, que cuenta con cuatro estrellas Michelin, ha elaborado una carta en la que cada elemento es sorprendente. Un imprescindible, el homenaje a la isla de Ibiza y al origen del restaurante que hace con el plato Tiradito de vieiras con sobrasada de Ibiza y nigiri de pez mantequilla con trufa.

Su diseño fresco con abundante jardinería otorga a ZELA un ambiente especial, siempre con toques de influencia española, cómo no. Un espacio en el que disfrutar de la mejor gastronomía.