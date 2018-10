El secretario general de UGT en Cataluña vuelve a posicionarse al pedir la libertad de los golpistas

Camil Ros, líder de UGT en Cataluña y antiguo dirigente de la rama juvenil de ERC, ha lanzado un tuit en el que dice que los dos días más duros de su vida fueron los que encarcelaron a sus “amigos” Jordi Cuixart y Dolors Bassac, a quien considera “más que una amiga”. Además, ha hecho referencia a la “música” que supusieron las caceroladas del 16 de octubre.

els dos dies mes durs personalment van el 16O i el 2N, tenir un gran amic a la preso com @jcuixart i la @dolorsbassac que es mes que una gran amiga. Persistire alla a on sigui per la seva llibertat. Recordo la musica de les cassoles el vespre del 16O

— Camil Ros (@camilros) October 16, 2018