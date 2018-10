Famosa esquiva la quiebra de Toys R Us y logra el mejor Ebitda de su historia

El Ebitda asciende a los 28 millones de euros La juguetera española registró unas ventas de 165 millones de euros, lo que supone un descenso del 5%

Las muñecas de Famosa se apuntan un tanto al marcador. La compañía ha cerrado el ejercicio 2017/2018 con el mejor resultado operativo de su historia al alcanzar un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 28 millones de euros, debido a la optimización de todos los procesos productivos y de gestión de la compañía que han permitido una reducción significativa de los costes operativos, según ha informado la firma juguetera en un comunicado.

“Hemos dotado a Famosa de una estructura sólida de negocio que le va a permitir superar los 32 millones de euros de Ebitda en un plazo de tres años“, ha asegurado la directora general de Famosa, Marie-Eve Rougeot.

La juguetera española registró unas ventas de 165 millones de euros, lo que supone un descenso del 5%, debido a una situación de mercado compleja con la salida de operadores significativos como Toys R Us, Ludendo y su filial española Poly.

El cierre de Toys R Us

Aunque ha conseguido sortear la quiebra de Toys R US, su cierre ha tenido un ligero impacto en las ventas. “La ligera bajada en las ventas responde principalmente a una caída de las ventas en Estados Unidos por el cierre de Toy R Us. Pese al lógico impacto en las ventas, estos cierres han tenido un efecto limitado en Famosa y no han supuesto pérdidas significativas para la compañía, ya que hemos sabido adelantarnos y gestionar los riesgos”, ha explicado Rougeot.

Por otro lado, la marca de muñecas consolida su liderazgo en este segmento y las ventas de esta línea crecieron más de un 23% en España en el último ejercicio, mientras que otro de los clásicos de la firma, Nancy, que celebra este año su 50 aniversario, disparó un 17% sus ventas.

Campaña de Navidad

De cara a la próxima campaña de Navidad, Famosa es optimista, apostando por la innovación que le ha permitido lanzar en el mercado productos como My Lovely Unicorn o las muñecas The Bellies.

La compañía ha apostado además por integrar la última tecnología en el juego y actualizar así sus clásicos, como Nenuco Happy Doctor que incorpora la realidad virtual al set de médicos de Nenuco.

“Afrontamos la campaña de Navidad con el convencimiento de que será un éxito. Contamos con un amplio portfolio con clásicos renovados y nuevos lanzamientos como the Bellies que están teniendo una gran acogida y superando incluso nuestras propias previsiones. Hemos apostado por la innovación y por una estrategia digital muy fuerte y estamos convencidos de que estamos en el buen camino“, ha reiterado la directora general de la compañía.