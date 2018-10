El huracán Leslie golpeó con fuerza a la Península Ibérica y en concreto, a Portugal. Las tormentas sucedidas en el país complicaron el tráfico aéreo y obligaron a desviar algunos vuelos del aeropuerto de Oporto: concretamente, cuatro tripulaciones de Ryanair (que operan en la ciudad portuguesa), un total de 24 personas – 16 Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TCP) y 8 pilotos- tuvieron que pasar la noche en el aeropuerto de Málaga.

Sin embargo, los sindicatos denuncian que las condiciones eran indignas: “tuvieron que dormir desde las 23:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana en la oficina, compartiendo siete sillas y el suelo“, denuncian fuentes de Sitcpla.

A las 6:00 de la mañana los pasaron a la sala VIP del aeropuerto, cuentan las mismas fuentes. Las cuatro tripulaciones portuguesas pudieron, a partir de ese momento, dormir en sofás compartidos.

Peter Bellew, Chief Operations Officer (COO) de Ryanair explicó en su cuenta de Twitter que “desafortunadamente, todos los hoteles estaban completos en Málaga. La tormenta creó un daño enorme en Portugal. Más tarde, después de esto, el equipo se trasladó a la sala VIP. Pedimos disculpas a la tripulación no pudimos encontrar alojamiento”.

Unfortunately. All hotels were completely booked out in Malaga. The storm created huge damage in Portugal. Later after this the crew moved to VIP lounge. Apologies to the crew we could not find accommodation.

