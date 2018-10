El Ibex 35 no se cree los Presupuestos de Sánchez: cae un 1,69% y marca mínimos anuales

El principal indicador de la Bolsa española, el Ibex 35, ha caído hoy un 1,69%, hasta los 9.007,90 puntos, y, aunque se mantiene por encima de la barrera de los 9.000 puntos, ahonda en mínimos anuales, arrastrado por los descensos de Wall Street y de las principales bolsas del mundo.

Al cierre de la jornada, el índice ha perdido 155 puntos, con lo que las pérdidas anuales se elevan a un 10,31% y, a falta de una sesión para que termine la semana, acumula unas pérdidas de 2,66%, con la prima de riesgo en 113 puntos básicos.

Todos los principales valores han cerrado con pérdidas, lideradas por Repsol, que cede un 3,72%; seguido de Santander, con un 2,36%; Iberdrola, con un 2,30%; Telefónica, un 1,02%; Inditex, un 0,16%; y BBVA, un 0,08%.

En España será Enagás el próximo martes la primera en presentar sus cuentas trimestrales, tal y como recuerdan los expertos de SelfBank, que destacan que, en la sesión de hoy, han sido precisamente las eléctricas las que peor comportamiento han tenido: Endesa (-4,49%), Acciona (-4,36%) o Naturgy (-4,06%). Dentro del Ibex solo tres valores han cerrado en positivo: Grifols (+0,64%), Cellnex (+0,33%) y Meliá Hotels (+0,22%). “En renta fija, la búsqueda de activos seguros ha provocado una caída de la rentabilidad del bono alemán y ha dejado en fuera de juego a nuestra prima de riesgo, que ha subido hasta los 112 puntos básicos”, señala Felipe López, de SelfBank.

“En el plano macroeconómico los pocos datos publicados no han servido para eliminar el desánimo. Los más significativos han sido los IPC en España (2,3% vs 2,2% estimado) y de EE.UU. (2,3% vs 2,4% estimado). Las actas de la reunión del BCE del pasado 13 de septiembre no han aportado nada nuevo. Han puesto de manifiesto la preocupación del organismo por el freno de la economía, pero este no ha sido suficientemente significativo como para variar su hoja de ruta en política monetaria”, concluyen desde SelfBank.