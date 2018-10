Ryanair amenaza a los sindicatos con medidas drásticas para reducir la capacidad de sus bases en Canarias

La compañía está llevando a cabo una serie de reuniones con los sindicatos a raíz de las huelgas y la movilización social Ryanair recorta un 12% su previsión de beneficios por las huelgas y la subida del petróleo

El profit warning de Ryanair y el impacto de las huelgas está obligando a la aerolínea a calibrar algunas decisiones para mantener su beneficio. La compañía aérea ha amenazado a los sindicatos con tomar medidas drásticas para reducir la capacidad de las bases de las Islas Canarias.

La compañía irlandesa, que está llevando a cabo una serie de reuniones con representantes de los trabajadores en España (Sitcpla y USO), asegura que “con el resultado del profit warning, estamos revisando los planes para este invierno, pero no hay cambios en las Canarias de momento. Si no vemos una mejora en la confianza del consumidor, entonces se tendrán que hacer otros cambios. Lo que quiere decir, una mayor racionalización. En particular en las Canarias, son una potencial dificultad por las tasas y porque las bases son ineficientes”, ha asegurado un directivo en una de las reuniones y a cuyo contenido ha podido acceder este medio.

Fuentes oficiales de Ryanair, que no desmienten ni confirman esta información, apunta que “ahora mismo la compañía aérea se encuentra en el período limitado o closed period antes de la publicación de sus resultados semestrales y por lo tanto ahora mismo no pueden comentar acerca de futuros planes”.

La oleada de huelgas de pilotos y Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TCP) a nivel europeo y la subida del precio del petróleo han lastrado las expectativas de Ryanair de cara al cierre de su año fiscal: la compañía ha recortado su previsión de beneficio un 12% hasta el rango de entre 1.100 a 1.200 millones de euros frente los entre 1.250 y 1.350 millones publicados anteriormente.

Canarias, la más perjudicada

Ryanair cuenta con tres bases en las Islas Canarias: Lanzarote, Tenerife Sur y Las Palmas. El directivo de la compañía aérea, durante la reunión, hace hincapié en que en concreto, las huelgas han tenido un impacto mayor en esta zona. “Los consumidores ven la inestabilidad causada por las huelgas y eso hace mella en nuestra confianza y hace más improbable que los pasajeros viajen con nosotros. Hay un problema en particular con Las Canarias donde la gente pasa su semana de vacaciones, han ahorrado todo el año para ese viaje y están nerviosos cuando reservan con una aerolínea que despierta con malas noticias, especulación mediática sobre si salen los vuelos o no”.

Pese a que no hay planes de cara a la temporada de invierno, los directivos amenazan a los sindicatos con hacer movimientos en las Canarias.

Acuerdo con los trabajadores

La compañía irlandesa confía en llegar a un acuerdo con sus pilotos y con los tripulantes de cabina (TCP) en España antes de finalizar el año. Previsiblemente, Ryanair ha aceptado sus principales demandas: aplicar la legislación española y tributar y pagar las cotizaciones sociales en España.

Fuentes sindicales de Sitcpla aseguran que “se pueden negociar los plazos”, pero no traspasar las líneas rojas, sobre todo a la hora de “garantizar los derechos laborales”.