Los presidentes ‘suplentes’ de la banca española: Javier Echenique, Alfonso Botín, Tomás Muniesa…

Todos los bancos españoles tienen un plan de contingencia La familia Botín podría presidir dos grandes bancos españoles

Todos los bancos españoles cuentan con una política interna que marca un plan de contingencia que pauta quién debería ser presidente en caso de que el titular no esté disponible. En prácticamente todos los casos, este plan depara al vicepresidente del Consejo de la entidad en cuestión como el ‘presidente suplente’ en caso de accidente. Pero, ¿quiénes serían entonces los presidentes de los bancos en caso de imprevisto?

BBVA ya ha preparado la sucesión del histórico presidente de la entidad, Francisco González, que será relevado por su mano derecha, Carlos Torres-Vila, hasta ahora consejero delegado de la entidad. Al estar aún en proceso el cambio, el banco azul todavía no ha diseñado un plan de contingencia que contemple quién podría ser el presidente en caso de que, una vez Torres-Vila coja el relevo, el presidente se ausente.

El otro gran banco nacional, Banco Santander, también ha anunciado cambios de calado en su cúpula, en la que se prevé que, en caso de ausencia de la presidente de la entidad, Ana Botín, sería Bruce Carnegie-Brown, vicepresidente del banco, el encargado de liderar el Consejo. Sin embargo, tras los cambios, también vicepresidirá el consejo José Antonio Álvarez, por lo que tendrán que redefinir su plan de contingencia.

Continuamos con Banco Sabadell, cuyo presidente Josep Oliú, ha depositado su confianza, en caso de accidente o simple ausencia del consejo, en su vicepresidente, Javier Echenique. A continuación pueden ver el documento de la entidad, al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Aunque no es de obligado cumplimiento, tal y como informan fuentes del sector, tener un plan de contingencia será necesario más pronto que tarde. Precisamente por ello, el sector financiero español ya tiene todo preparado, y no hay ningún banco que no tenga contemplado en sus estatutos un plan de sucesión por si el presidente de turno no puede estar al frente de la entidad.

Bankinter no es menos, y contempla en sus estatutos que sea Alfonso Botín (en nombre de Cartival, S.A.) vicepresidente en nombre de Dolores Dancausa. Sería, de este modo, el segundo ‘Botín’ con plenos poderes en una gran entidad española, y es que Alfonso es el sobrino del fallecido Emilio Botín, histórico presidente de Banco Santander.

CaixaBank y Bankia son las entidades más opacas en cuanto a sus planes de contingencia. Ninguna de las dos ha querido facilitar a OKDIARIO quién sería la persona encargada de suceder al presidente en caso de que éste no pueda ejercer como tal. Sin embargo, fuentes conocedoras apuntan también a los vicepresidentes de sendos bancos como las personas que relevarían a Jordi Gual y José Ignacio Goirigolzarri, respectivamente. Si bien es cierto que este periódico no ha podido confirmarlo, sí ha podido saber que sendos bancos tienen ese plan de contingencia contemplado en sus estatutos, de carácter estrictamente privado.