Los taxistas convocan un escrache a Ábalos en Barcelona para presionar con el real decreto de VTC

"Nos han plantado un decreto delante que no hemos leído" "Necesitamos a la calle ahora en el Palacio de Congresos, hay que cortar la Diagonal"

“Tenemos al ministro Ábalos en el Palau de Congresos de la Diagonal.

A las 12 horas en punto tiene una inauguración de un acto y creemos oportuno ir a recordarle lo que están juego. Por ello va resultar conveniente que nos dijéramos todos hacia la Diagonal para hacerle saber que el taxi de Barcelona está harto. Acudamos todos en masa a la zona para dar un buen golpe de puño encima de la mesa. EL TAXI NO SE RINDE NI CREE MEDIAS VERDADES”. Este es un mensaje del líder de Elite Taxi, Alberto Álvarez, para los taxistas de Barcelona, posiblemente los más combativos del país. El decreto de VTC que se está preparando para presentarse mañana ante el Consejo de Ministros, que ha defraudado a las asociaciones taxistas respecto a lo que esperaban, es el motivo de este descontento. “Hay que cortar la Diagonal, que os vea, que se vea que el taxi está vivo”.

Según ha indicado Álvarez, “nos han plantado un decreto delante que no hemos leído, nos lo han dicho todo de boca. Hay cosas muy buenas pero hay una cosa concreta, dos puntos por los que hemos dicho que no vamos a pasar. Tiene que pasar el tema de la licencia urbana y luego hay una moratoria que a nosotros no nos han dicho que es de 3 años”, ha dicho en un mensaje distribuido por los teléfonos móviles.

Ábalos no ha seguido directamente las negociaciones del decreto de VTC, un texto legal técnico y complejo donde han llevado la voz cantante César Ramos (Portavoz de Fomento del PSOE) y María José Rallo (Secretaria General de Transportes. Sin embargo, el ministro ha lanzado los mensajes políticos de tranquilidad a los taxistas implicados en la negociación en diversas ocasiones.

Esta semana está siendo de mucho trabajo en Fomento. Las comunidades autónomas del Partido Popular han lamentado que no han podido ver el real decreto ley, como tampoco las asociaciones representantes de los taxis ni de las VTC, a los que les han comentado el texto pero no se lo han dejado ver.