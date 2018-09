Gran Meliá Victoria, el hotel de lujo perfecto para eventos y reuniones

En pleno Paseo Marítimo de Palma se encuentra el hotel de lujo Gran Meliá Victoria, que no solo es perfecto para aquellos que viajan por ocio, sino que resulta una de las mejores opciones en la ciudad a la hora de organizar un evento.

Su ubicación es ideal, con vistas a la bahía de palma y en un entorno lleno de vida. Además, se encuentra a pocos minutos del centro histórico de la ciudad y de los principales puntos de interés. Convirtiéndolo en un hotel que, sin duda, merece la pena tener en cuenta sea cual sea el motivo del viaje.

El Gran Meliá Victoria es un hotel que se distingue por su lujo atemporal, que conforma un entorno elegante que se combina con los servicios más innovadores. Sus terrazas con vistas al mar y desde las que se puede ver la Catedral de Mallorca, uno de los iconos más importantes de Palma.

Como cabe esperar de un hotel Gran Meliá, sus habitaciones son sofisticadas y cuentan con todo lo necesario para disfrutar de la mejor experiencia en la isla. Además, gracias al servicio RedLevel los huéspedes pueden elegir una experiencia más personalizada con una amplia variedad de servicios exclusivos.

Relajarse no será un problema en el Gran Meliá Victoria, no solo por sus estupendas habitaciones sino por sus diferentes instalaciones de las que destacan la piscina exterior con hamacas, camas balinesas y pool bar. Y, además, no importa en qué momento del año decidas vivir la experiencia de este Gran Meliá, pues gracias a su piscina interior climatizada, podrás darte un baño en cualquier momento del año. Cuenta también con un estupendo spa de la marca Clarins para aquellos que prefieran relajarse a base de los mejores tratamientos.

Gran Meliá Victoria es un hotel para darse un capricho, tal como del que disfrutarás en su asador vasco Ikatza. Este restaurante de alta gastronomía se especializa en una cocina basada en ingredientes de arraigada tradición con toques de creatividad. Es la opción perfecta para sorprender con una cena a pareja, familia, amigos o clientes.

Y es que el Gran Meliá de Mar es un hotel a tener en cuenta por el sector MICE. Sus opciones, van más allá con diferentes tipos de salas de reuniones, especialmente diseñados para la organización de eventos, congresos y reuniones.

Más que un hotel: un centro de convenciones

Es el hotel de congresos más reputado en Mallorca. Sus reuniones apuntan hacia el éxito, gracias al profesional de reuniones denominado RedGlove, siempre dispuesto a hacer lo posible por que todo salga a la perfección, con soluciones e ideas innovadoras.

Sus diez espacios forman un centro de convenciones pensado y concebido para satisfacer las necesidades del cliente de negocios. El Gran Meliá Victoria está especialmente indicado para la celebración de reuniones, presentaciones, exposiciones, banquetes, convenciones, incentivos y congresos.

Destaca la Sala Magna, un espacio diáfano con una capacidad máxima de 650 personas y equipada con sistema de video mapping que permite una experiencia audiovisual sorprendente.

En definitiva, un espectacular hotel en una de las ciudades más destacadas de nuestro país. Un lugar ideal para descansar o para organizar cualquier tipo de evento.