Muchos usuarios han encontrado problemas al intentar usar el transporte con las aplicaciones Taxistas denuncian que las empresas de VTC tienen coches parados sin utilizar

Cabify y Uber son, durante la jornada del miércoles, las dos aplicaciones más descargadas en la tienda Google Play, la que llevan los teléfonos con sistema operativo Android (aproximadamente 4 de cada 5 terminales en España tienen el sistema operativo de Google). Aparentemente parecería que la estrategia de dar viajes gratis, adelantada por OKDIARIO en primicia el pasado sábado, ha sido un éxito.

Como puede verse aquí, Cabify es la app más descargada hoy según Google Play, la número 1.

Y Uber es la número 2. A pesar de que está en inglés, los resultados son para España.

Por lo que aparentemente la estrategia de marketing de ambas empresas junto con la patronal Unauto y las compañías que poseen licencias VTC está siendo exitosa.

Una situación enrarecida

Quedan 48 horas para la presentación del real decreto ley que llevará al Consejo de Ministros el próximo viernes para tratar de controlar la proliferación de licencias VTC a través del traspaso de sus competencias a las autonomías y los ayuntamientos. Según se ha denunciado, a escasas horas de que el texto vea la luz, el Ministerio aún trabaja en su redacción, en estrecha colaboración con los representantes del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que a su vez tienen línea directa con el sindicato Elite Taxi, que se ha posicionado políticamente a favor de Ada Colau y cuyas movilizaciones masivas en julio provocaron el compromiso de Ábalos de redactar esta nueva norma.

El equipo de Fomento, con el jefe de gabinete de Ábalos Sergio Vázquez como hombre clave, ha sido muy criticado en las últimas horas, y especialmente por las comunidades autónomas del Partido Popular, porque a falta de poco tiempo para la redacción final de la norma, no habría compartido los avances con el resto de agentes implicados en la norma. No hay que olvidar que con este real decreto ley serán los gobiernos autonómicos quienes recibirán la ‘patata caliente’ de una regulación que no ha hecho más que dar problemas en los últimos años. La intención es que se pueda traspasar a los municipios, de tal forma que taxi y VTC queden regulados por el mismo ente administrativo.