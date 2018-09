Las socimis siguen de moda pese a la amenaza fiscal: salen 14 al mercado por 280 millones

Estos primeros nueve meses de 2018 ya han salido más socimis al mercado que el año pasado Muchas de las OPV son de poca cuantía y entre todas suman 280 millones

Las socimis siguen de moda en este 2018 al igual que lo estuvieron durante todo 2017, un año en el que salieron 16 sociedades de inversión inmobiliaria colectiva al mercado. La última en comunicar su salida al mercado fue GO Madrid Benz este mismo miércoles. La sociedad, propietaria del parque empresarial ‘Las Mercedes’ de la capital, debuta este viernes en el MAB y saldrá a 12 euros por acción, lo que valora la empresa en 60 millones. Ya es la socimi número 14 que debuta en el mercado este año, acumulando entre todas unas OPV por valor de 280 millones, según datos de Bolsas y Mercados Españoles (BME).

De igual modo, antes de fin de año está prevista la salida a bolsa de Atom Hoteles, socimi constituida por Bankinter para ofrecérsela a sus clientes de banca privada. Irá también al MAB, donde están la mayoría de socimis excepto las tres más grandes: Merlin Properties, Colonial y LAR.

Pero esta ebullición ha sido interrumpida por palabras amenazantes: las de Pablo Iglesias, líder de Podemos, que se refirió a las socimis en el Congreso de los Diputados para asegurar que no pagan impuestos y las culpó de ser culpables de la “burbuja del alquiler”. Sin embargo, el presidente de Merlin Ismael Clemente ha negado que el Ejecutivo esté pensando en cambiar el régimen fiscal de las socimis. No hay que olvidar que fue el socialista José Luis Rodríguez Zapatero quien trajo estos vehículos a España en 2009. Pero la incertidumbre ya ha quedado ahí. y este Gobierno no tiene los suficientes apoyos como para ser autónomo en ningún tema.

Su actividad se dispara en el semestre

Lo que está claro es que las socimis son actores muy relevantes en la actual efervescencia inmobiliaria que se vive. Así lo muestran datos de tasadoras que dicen que las socimis solicitaron en el primer semestre hasta 2.500 tasaciones más que el año anterior, lo que supone un 37% más, y que de estas tasaciones un tercio corresponden a viviendas. No obstante, si se comparan estas aproximadamente 700 tasaciones de vivienda de las que nos habla la Asociación Española de Valor (AEV), lobby de las tasadoras, con las más de 262.200 casas que se vendieron y compraron en los primeros seis meses del año, puede observarse como la influencia de las socimis, al menos en las compraventas inmobiliarias, es irrelevante.

Las Sociedades Cotizadas de Inversión en Mercados Inmobiliarios tienen la ventaja de no pagar Impuesto de Sociedades y tienen una exención al 95% del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Sin embargo, no es cierto que no paguen impuestos dado que tienen la obligación de repartir dividendo y los dividendo están tasados entre el 19% y el 23%.

Además, sus ventajas fiscales las obtienen a cambio de unas condiciones que se considera son positivas para el mercado inmobiliario: por ejemplo, el tiempo mínimo de alquiler de cada uno de los activos tiene que ser de tres años y al menos, el 80% de los activos de la socimi tienen que estar relacionados con bienes inmuebles, como puedan ser oficinas, locales, hoteles, centros comerciales, terrenos para alquilar, naves industriales, participaciones en otras socimis o en instituciones de inversión colectiva inmobiliarias.