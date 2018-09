Caffarel no avisó al comité de expertos de RTVE de su incompatibilidad con dos candidatos

Puede valorar a Alejandro Perales y María José Peláez, compañeros en el consejo de Telemadrid Entre los 92 candidatos finales hay uno nuevo, Alejandro Salvador Arroyo, lo que da siete días extra al resto para presentar su proyecto de gestión

La presencia, a propuesta del PSOE, de Carmen Caffarel en el comité de expertos de RTVE está levantando ampollas dentro del grupo de 17 profesionales que elegirá al próximo presidente de la Corporación. Caffarel es también consejera de Telemadrid y, por tanto, compañera en el consejo de la cadena pública madrileña de dos de los 92 candidatos definitivos a presidir la Corporación: Alejandro Perales y María José Peláez.

El motivo es que, según explican miembros del comité, Caffarel ha guardado silencio en las reuniones internas y no ha ofrecido apartarse de la valoración de sus dos compañeros en el consejo de Telemadrid.

“Al haber tantos candidatos, los 17 miembros del comité se han dividido en tres grupos y han realizado un sorteo para repartirse la valoración de los curriculums de los candidatos, unos 30 cada grupo. En ese primer sorteo es verdad que ni Perales ni Peláez han caído en el grupo de Caffarel, pero es que ella debió advertir de esa coincidencia y abstenerse”, explican fuentes del comité.

“Es una clara incompatibilidad de la que no ha dicho absolutamente nada. Ahora no les han tocado en su grupo, pero por una cuestión de suerte. Pero cuando se valoren los currículums de los candidatos se pasa a la siguiente fase, la valoración de los proyectos de gestión. Y entonces se volverá a sortear y es posible que ella tenga que valorar los proyectos de gestión de sus dos compañeros”, insisten estas fuentes.

Caffarel prefiere guardar silencio sobre este asunto, como hizo en la última reunión del consejo de Telemadrid cuando se le preguntó por este asunto. Según explican fuentes del consejo de la cadena madrileña, Caffarel “no contestó a ninguna pregunta” de sus compañeros de consejo y “guardó silencio” cuando aprobaron pedir un informe jurídico al secretario general. Ese informe está previsto que se debata en el próximo consejo de finales de septiembre, como adelantó El Confidencial.

Este asunto es uno más de los que está dinamitando este comité de expertos y en general el proceso de elección del nuevo presidente. Otro es la cena secreta que mantuvieron los expertos afines al PSOE, dejando al margen a los propuestos por el bloque PP-Ciudadanos. Como informó este diario, se celebró el 6 de septiembre en ‘Casa Manolo’, en Madrid, y fue convocado por la propia Caffarel y asistió Diego Carcedo, presidente del comité.

Y un tercer aspecto que genera dudas sobre este proceso se ha producido este mismo martes. El BOE ha publicado la lista definitiva de los candidatos y ha incluido a uno, Alejandro Salvador Arroyo, que había sido descartado anteriormente. Esta decisión, según explica el BOE, dará siete días más de margen al resto para hacer mejoras en su propuesta de plan de gestión de la Corporación.

“Esto es un disparate. Resulta que alguien que no presentó el proyecto en tiempo y forma fue excluido y ahora le admiten y le dan tiempo a presentarlo pero conociendo ya los baremos para evaluar los trabajos, algo que no sabían los otros candidatos. Por eso les han dado siete días más al resto. Esto es escandaloso“, explica un ex directivo de la cadena pública.