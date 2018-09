Cofares pide priorizar el gasto sanitario y defiende copago a pensiones altas

El presidente del grupo de distribución de medicamentos Cofares, Eduardo Pastor, ha pedido a las administraciones públicas que prioricen los presupuestos en materia de sanidad o se busquen nuevas fórmulas de financiación, al tiempo que ha defendido el copago farmacéutico para las pensiones máximas.

En una entrevista con Efe, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), con motivo del curso anual del Instituto de Formación Cofares en Santander, Pastor ha deseado suerte a la nueva ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y le ha pedido que “escuche al sector” y logre consensos.

“Hay que pedir a las administraciones públicas que sean capaces de dar prioridad a los presupuestos de sanidad para mantener el sistema que tenemos, o buscar otras fórmulas de financiación como aumentar la cifra del IRPF (para salud), o que los usuarios contribuyan en función de su renta a la financiación”, ha planteado.

En cuanto al copago ha afirmado que “la medida del copago no me parece mal vinculada al IRPF de las personas, me parece correcta y justa; evita que las personas con menos ingresos paguen, a cambio de que pensionistas con pensión máxima paguen algo, porque, al paso que vamos, el sistema no se financiará“.

También ha pedido estabilidad y reglas claras para el sector. “La sanidad en su conjunto, la industria farmacéutica en su conjunto es un pilar de la sociedad. Somos empresas con derecho a ganar dinero, de lo contrario no habría ni evolución ni innovación, pero esta industria necesita estabilidad y reglas que no se cambien” ha añadido.

“No critico que haya cambios de gobierno pero hay que tener reglas básicas a las que atenerse” afirma Pastor.

Para el presidente de Cofares, la sanidad de un país “nunca es un gasto, es una inversión“, y ha señalado que si el aumento del envejecimiento por efecto del incremento de la esperanza de vida se debe al buen sistema sanitario, hay que trabajar para mantener la calidad de vida de todos esos años después de la jubilación.

En cuanto a sus planes al frente de Cofares, tras ratificarse como presidente después de un año con dos asambleas generales, ha explicado: “Quiero hacer una empresa más moderna, más sencilla para el socio, fresca, ágil, digital, captando talento exterior y con aportaciones de otros sectores, incluso con algún cambio estético”.

Pastor ha adelantado que la empresa tendrá beneficios en 2018, más que en 2017 pero menos que en 2016, ha precisado.

“Los márgenes de la farmacia van cayendo, tenemos que buscar nuevas alternativas para que los beneficios mejoren. Este ha sido un año de transición, a partir de ahora impulsaremos un nuevo plan estratégico con un cambio de filosofía centrando objetivos y actividades de manera total en la farmacia”, ha indicado.