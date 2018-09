Meliá Palma Marina: Una renovada propuesta en Palma de Mallorca

El Meliá Palma Marina es un resort urbano situado en primera línea del Paseo Marítimo de Palma de Mallorca. Un elegante hotel que ha sido recientemente renovado, contando ahora con instalaciones más modernas y funcionales.

Con espectaculares vistas panorámicas a la bahía palmesana, el Meliá Palma Marina es el hotel perfecto para disfrutar tanto de unas vacaciones como de un viaje de negocios. Se encuentra a tan solo 10 minutos del Aeropuerto de Mallorca y cerca de los principales puntos de interés turístico de la ciudad.

Además de disfrutar de la isla y de lo mejor de Palma de Mallorca, los huéspedes del Meliá Palma Marina disfrutarán de una amplia oferta de instalaciones. El hotel cuenta con completas áreas wellness y fitness, con una piscina exterior, un circuito de aguas y magnificas terrazas en las que relajarse con las mejores vistas a la ciudad.

El Meliá Palma Marina cuenta con un completo gimnasio y ofrece la posibilidad de relajarse en el exclusivo YHI Spa de la marca con piscina dinámica, sauna, baño turco, duchas sensoriales, masajes, fisioterapia y los mejores tratamientos de belleza. Todo ello en un sorprendente espacio de más de 1200 metros cuadrados.

Las áreas comunes de este estupendo hotel están pensadas para ser lugares en los que poder disfrutar. El recientemente renovado lobby del Meliá Palma Marina constituye el eje central del hotel y cuenta con el nuevo Blue Lounge Bar, en el que poder degustar una amplia carta de bebidas y acompañarlas con snacks tanto fríos como calientes.

Y es que, en cuanto a la oferta gastronómica, el Meliá Palma Marina cuenta con espacios gastronómicos únicos. Su Restaurante Diana ofrece la mejor cocina regional e internacional, además de un estupendo desayuno buffet con show cooking y la posibilidad de disfrutarlo en la terraza. Además, el Bar Piscina del hotel es el lugar ideal para relajarse bajo el sol con un delicioso zumo natural en la mano.

Las habitaciones del Meliá Palma Marina son modernas y luminosas. Todas ellas están pensadas al detalle y equipadas para que la estancia sea perfecta. Son espacios diseñados para vivir y compartir en pleno Paseo Marítimo de Palma de Mallorca. Además, cuenta con habitaciones exteriores y equipadas con terraza privada donde disfrutar de un maravilloso clima mediterráneo.

El Meliá Palma Marina ofrece también la posibilidad de disfrutar del exclusivo servicio The Level, con el que los huéspedes se sentirán especiales. Con The Level, cada detalle está pensado y creado de manera personal. Los huéspedes de The Level en el hotel Meliá Palma Marina contarán con una atención totalmente personalizada que hará de su experiencia una experiencia única con servicios e instalaciones superiores.

Para la celebración de eventos y reuniones el Meliá Palma Mariana cuenta dispone de 18 salas de reuniones y banquetes, 12 de ellas con luz natural y con capacidad para acoger hasta 300 personas. Por su posición y facilidades, el hotel es elegido para estancias de reuniones, presentaciones, exposiciones, banquetes, convenciones, incentivos y congresos en Mallorca.

Un hotel con nuevas propuestas

El hotel no solo se ha renovado en aspecto sino en propuestas. Su restaurante Arado es el lugar ideal para disfrutar de los mejores platos de siempre con un toque muy especial. Y es que es como el hotel que lo alberga, el Meliá Palma Marina, que de lo que siempre ha estado ahí ha sacado lo mejor.

Arado es un restaurante de cocina tradicionalmente innovadora en pleno Paseo Marítimo de Palma, con un concepto “All Day Dining” y una oferta gastronómica influenciada por los sabores de antaño de nuestra tierra, combinados con la innovación de la alta cocina y con el servicio más exclusivo.

Entre las propuestas de Arado en el Meliá Plama Marina, destaca su Brunch Sin Gluten. Un evento que tiene lugar cada mes y en el que ofrecen sorprendentes platos sin gluten.