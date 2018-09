El reinado ‘online’ de Inditex: del estreno de Zara Home a vender en Internet en todo el mundo

Comenzó su andadura en el 'e-commerce' en 2007 bajo la marca Zara Home En 2011, todas sus marcas vendían sus productos a través de Internet

Inditex comenzó su andadura en la venta online en 2007. Bajo la marca Zara Home, la enseña gallega se estrenaba en el mundo del comercio electrónico al compás de las tecnologías. Once años después, la multinacional ha anunciado que en 2020 se podrá pedir desde cualquier parte del mundo a través de Internet cualquier producto de todas sus marcas.

La compañía por excelencia del sector textil español sube un peldaño para hacerse con el ‘trono’ del e-commerce frente al avance de Amazon: en sólo trece años -desde su debut tecnológico- Inditex será completamente global. Pero, antes de ultimar su estrategia, la empresa ha dado pasos de gigante: en 2010 llegó Zara, su joya de la corona, al mundo de Internet. España se le quedó pequeño y al finalizar el año vende ya vendía online en 16 mercados europeos.

Zara sólo fue el caramelo. La compañía capitaneada por Amancio Ortega sólo tardó un año en ampliar su catálogo online y en que todas sus marcas operasen a través de Internet. Fue el mismo año en que Zara saltó el charco para vender en Estados Unidos y Japón.

En 2012, continuó con su expansión internacional -además de abriendo tiendas físicas en diferentes mercados- a través de Internet. Zara llegó a Polonia y sumó diecisiete mercados europeos al marcador, pero el hito de este año fue el desembarco en China. Un año más tarde, Zara, Zara Home y Massimo Dutti llegaron a Canadá y Stradivarius comenzó la venta online en seis mercados europeos. Rusia también estuvo en la diana de la compañía y apuntó fuerte con el lanzamiento de la venta online de sus marcas Zara, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius y Oysho.

Sin quitar la vista al mundo, fue en 2014 cuando Inditex decidió renovar su página web corporativa. Zara llegó a Rumanía llegó ese año y en 2015 conquistó Australia. En 2016, todas sus marcas comenzaron a operar por Internet en once mercados europeos, entre ellos Bulgaria, Croacia, Finlandia y además, entre fronteras, se sumó Turquía. Un año más tarde, Zara online llegó a Singapur, Malasia, Tailandia y la India.

A cierre del año pasado, el gigante gallego tenía presencia a través de Internet en 47 mercados. Y no fue hasta este año cuando conocimos, por primera vez, la cifra de sus ventas por Internet: crecieron un 41% en 2017 y ya suponen el 10% de sus ventas netas totales, así como el 12% en los mercados con presencia online.

Dentro de dos años, se convertirá en la primera textil en alcanzar este hito. Sin embargo, el grupo no ha desvelado los detalles operativos ni la inversión para acometer este proyecto. Llegará a todos los mercados, incluso a aquellos en los que no posee tienda física. “Queremos hacer disponible nuestro producto de moda a todos los clientes en cualquier parte del mundo donde se encuentren, incluso en aquellos mercados en los que no hay tienda física”, decía Pablo Isla, presidente de la compañía.

El presidente de Inditex dio a conocer otro paso más en el mundo online: todas las cadenas tendrán stock integrado también en ese año. Este hecho supone que se podrán servir pedidos online a clientes desde cualquier tienda de cada marca en todos aquellos países en los que tienen presencia física.