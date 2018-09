Hesperia se prepara por si triunfa la OPA de Minor y busca alternativas a NH

Hesperia ya ha comunicado a NH que romperá su contrato si gana Minor

Hesperia baraja diferentes alternativas para el futuro de sus hoteles si, finalmente, rescinde el contrato por el cual los gestiona NH Hotel Group, lo que ocurriría en el caso de que el grupo tailandés Minor, que ha presentado una opa por el 100 % de esta última compañía, tomara su control efectivo.

Hesperia ha comunicado, recientemente, que resolverá este contrato, que afecta a 28 establecimientos, si Minor alcanza una participación igual o superior al 50,01 % de los derechos de voto en NH (ya tiene el 45,42 %). El contrato fue firmado en 2009 y renovado a finales de 2016 por un período de nueve años.

Entre las opciones que estudia Hesperia se encuentra la posibilidad de pasar su gestión a otra cadena hotelera y hay muchas que han expresado su interés en la operación, informa Efe.

El grupo podría también gestionarlos con marcas propias o con un modelo híbrido, dando en franquicia algunos de ellos o a gestores más especializados, dependiendo de si son vacacionales o urbanos, para buscar una mayor optimización de sus activos.

Hesperia mantiene una pequeña estructura de gestión de propiedad -con un director financiero, comercial, corporativo, de recursos humanos o de operaciones- que tendría que reforzar, incorporando funciones comerciales y de mercadotecnia, además de separar su sistema de reservas del de NH.

La compañía cuenta con más de 3.000 empleados propios que trabajan en los hoteles que gestiona NH y también pertenecen a su plantilla los directores generales de los mismos.

Hesperia puede destinar el dinero que dejaría de pagar a NH -9 millones al año durante la vigencia del contrato- a dimensionar y consolidar su estructura de gestión hotelera.

No obstante, la compañía aún espera, pese a un frustrado intento por parte de la estadounidense Hyatt, que aparezcan inversores interesados en presentar una contra-oferta que rivalice con la opa de Minor -lanzada a un precio de 6,4 euros (6,3 euros descontando el dividendo repartido)-.

Hyatt había transmitido a NH su interés por adquirir el 100 % del grupo a un precio “superior” al de la opa de Minor, pero finalmente reconoció que la operación era “impracticable”, al tener la tailandesa ya garantizado por entonces el 44 % del capital de la española.

Hesperia ha contratado los servicios del banco estadounidense JP Morgan Chase & Co para que busque vías alternativas a la oferta de Minor que “no refleja ni de lejos el valor de NH”.

Aunque Minor ostenta ya un porcentaje muy alto en NH, mientras que no tenga un 50 % de su capital, existen posibilidades de una contra-opa, dado que el resto de accionistas son básicamente fondos institucionales o de inversión que conocen muy bien la compañía y han estudiado mucho qué valor y qué recorrido tiene. Es muy raro que, ante una propuesta con una prima sobre el precio de Minor, un fondo de este perfil le quiera vender su participación a la tailandesa antes que a una oferta mayor, explican en las mismas fuentes.

JP Morgan está analizando, asimismo, cuál será la mejor opción de Hesperia en el caso de que prosperara la opa de Minor: acudir o no a la misma, dado que no le gusta ni el precio propuesto ni un proyecto de NH que no sea independiente.

Con el 51-55 % que pretende lograr Minor, NH se convertiría en una compañía controlada y la tailandesa podrá hacer lo que más le convenga para sus intereses, como por ejemplo vender algún activo importante, teniendo en cuenta su elevada deuda, de acuerdo con la misma fuente.