Un tercio de los empresarios catalanes cree que la economía empeorará si sigue el clima político actual. Así se desprende de una encuesta sobre el clima empresarial en Cataluña, realizada por Sigma Dos para la Cámara de Comercio de España, presentada este miércoles por el presidente de la Cámara, José Luis Bonet.

Mientras que el 36,8% de los empresarios catalanes cree que la situación económica mejorará si continúa el clima actual de inestabilidad política en Cataluña, un 35% cree que seguirá igual y un 20,2% piensa que incluso mejorará. Tan solo un el 11,7% el futuro de la región pasa por la independencia.

Bonet ha señalado que el impacto previsto a finales del año pasado “no ha sido tan malo”, si bien hay un daño de “lucro cesante” y empieza a reflejarse en los datos por factores como el turismo, pero por ahora “no hay nada catastrófico”.

Bonet descarta que las entidades financieras regresen porque no pueden correr “el más mínimo riesgo” de salir de la UE si se produjese la independencia.

Bonet: “No me gusta en absoluto que hable en los términos en los que hace Torra que va por la vía de expresión oral unilateral, otra cosa es que no lo practique”

En este sentido, ha valorado que la aplicación del artículo 155 devolvió la normalidad institucional a Cataluña y se ha mostrado como un mecanismo institucional “positivo”, si bien indicó que mientras que solo “se hable pero no se haga”, no se debe volver a aplicar, pero sí si se dan pasos similares a los de octubre del año pasado hacia la secesión.

En cualquier caso, ha indicado que aunque Cataluña no ha retrocedido en PIB, sí ha perdido “relevancia” en el conjunto de España y la “posición de liderazgo que le corresponde“, por lo que ha pedido que recupere su situación anterior, lo que en su opinión pasa por la restauración de la normalidad institucional, ya que si persiste la incertidumbre, acabará impactando a la economía.

Según Bonet, el president de la Generalitat, Quim Torra, es una figura “legítima” al haber sido elegido por unas elecciones, por lo que “hay que respetarlo”, aunque “uno puede no estar de acuerdo”. “No me gusta en absoluto que hable en los términos en los que hace Torra que va por la vía de expresión oral unilateral, otra cosa es que no lo practique”, ha apuntado Bonet, quien ha opinado que “quizá” debería “tener más cuidado” en sus discursos para no perjudicar a la economía.