Movistar+ no funciona en España por problemas técnicos

La compañía soluciona la incidencia en menos de dos horas

Caos entre los clientes de Movistar+. La plataforma de televisión de Telefónica ha dejado de funcionar durante dos horas por una incidencia técnica, lo que ha provocado el malestar de decenas de clientes suscritos al servicio de la compañía. Fuentes oficiales de la multinacional aseguran que la plataforma de TV “ya se está recuperando” y a través de su perfil en Twitter confirman que la incidencia está resuelta.

Nos confirman que la incidencia que afectaba al servicio de TV está resuelta. Disculpad las molestias ocasionadas. — Movistar España (@movistar_es) September 5, 2018

Sucedía a las 15:00 de la tarde. Twitter comenzaba a ‘arder’ y cientos de usuarios de la red social daban la voz de alarma para descubrir si era un problema generalizado en la comunidad de Movistar. Encender y apagar el router no servía para solucionarlo. La empresa de telecomunicaciones entraba en acción e indicaba por Twitter que el servicio de televisión estaba caído por problemas técnicos.

Las quejas no sólo se vertían por Twitter, sino que los clientes también han colapsado las líneas telefónicas. Los teléfonos 1004 y 1002 no dan a basto y no podían atender más llamadas ante el nerviosismo de los clientes. Además, algunos han afirmado que el chat de Movistar tampoco funciona.

Algunos usuarios siguen insistiendo en que en Barcelona y Tenerife el servicio continúa sin funcionar.