Alarma en la apuesta de Jaime Castellanos y King Street contra el taxi: 200 millones en peligro

Máxima preocupación en Moove Cars, la apuesta del fondo buitre King Street en el sector de las VTC al que acompañan inversores españoles como Jaime Castellanos, presidente de Lazard, y Jon Riberas, copropietario de Gestamp. Moove Cars, presidida ahora por Nicolás Guardans en representación del fondo, es el líder del sector por número de licencias de VTC y se puso en marcha en marzo pasado con una multimillonaria inversión de 200 millones de euros. Ahora están en riesgo.

Están en riesgo por la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de traspasar la competencia para otorgar licencias de VTC a las Comunidades Autónomas, lo que se traduce en una doble autorización -nacional, que ya la tienen, y regional, pendiente- que pondría en peligro las licencias que ya existen porque ya se ha sobrepasado el límite de 1 licencia de VTC por cada 30 de taxi que marca la ley.

Esta es una de las medidas que ha anunció a finales de julio para aplacar las masivas huelgas de los taxistas el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que comparece este jueves en el Congreso para explicar su política en este sector.

Desde la patronal de las empresa de VTC, Unauto, se defiende que traspasar esa competencia no lo permite la Constitución por decreto, lo que obligaría al PSOE a conseguir un amplio consenso en la Cámara para sacar adelante una nueva ley.

Pero aunque se frene esta intención de Ábalos, el problema no estaría resuelto porque el sector del taxi no va a permitir que el Gobierno no haga nada ante el hecho de que haya más licencias de VTC de las permitidas por el Tribunal Supremo, 1 por cada 30.

5.000 licencias de más

Y ahora mismo, según el ministerio de Fomento, existen 64.217 licencias de taxi y 7.058 licencias de VTC. Esto significa que hay casi 5.000 licencias VTC más de las que permite la ley. El sector del taxi -que aplazó su lucha en agosto- ya anunció este lunes que habrá consecuencias si el Gobierno “no pasa de las palabras a la acción”.

Con esas 5.000 licencias de más, que están en el aire y la presión del taxi va a obligar a Fomento a mover ficha, uno de los grandes perjudicados es uno de los líderes del sector, la apuesta de Castellanos, Riberas y el fondo King Street, Moove Cars, que tiene unas 4.000 licencias en total.

“La apuesta ha sido muy fuerte. Hay muchos empresarios que han apostado por comprar licencias de VTC y entrar en el sector pero ninguno de manera tan fuerte como Castellanos, Riberas y King Street, que han apostado 200 millones”, aseguran fuentes conocedoras de la situación. “Ahora la preocupación es máxima por cómo pueda acabar esto y porque el sector del taxi ya ha dejado claro que no va a parar”, insisten estas fuentes.

De hecho es que, según los datos de Fomento, solo podría haber en estos momentos 2.140 licencias de VTC, prácticamente la mitad de las que tiene solo Moove Cars.