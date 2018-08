El Top 10 de las indemnizaciones: de los 8,7 millones de Dimas Gimeno a los 108 millones de Corcóstegui

La salida de Dimas Gimeno como presidente de El Corte Inglés este domingo le ha costado a la compañía una indemnización de 8,5 millones de euros, una cifra al alcance de muy pocos pero que queda fuera del top 10 de las indemnizaciones en España. Este ranking lo lidera el ex consejero delegado del Santander, Ángel Corcóstegui, que recibió 108 millones -incluido el plan de pensiones- cuando abandonó la entidad presidida entonces por Emilio Botín en 2002.

Gimeno, que ha aceptado retirar la demanda de impugnación de su cese pero continuará la batalla con las hijas adoptivas de Isidoro Álvarez por la herencia, es el último ejecutivo de una gran empresa en ser cesado. Pero su indemnización queda lejos de las de los grandes banqueros, que copan la lista de las mayores del país.

Tras Corcóstegui se sitúa otro ejecutivo del Santander, Alfredo Sáenz, que recibió, incluido el plan de pensiones, 88,1 millones de euros para abandonar el banco. José Ignacio Goirigolzarri es el tercero en la lista al recibir 68,7 millones de euros cuando salió del BBVA, donde llevaba 30 años trabajando y llegó a ser consejero delegado de Francisco González, actual presidente.

Francisco Luzón y Ángel Cano, ex del Santander y BBVA, respectivamente, recibieron 65 y 45 millones cuando abandonaron sus puestos en estas entidades. José María Amusátegui, ex copresidente del BSCH, recibió 43,5 millones.

Alierta y Reynés

Fuera del ámbito bancario el líder es César Alierta gracias a su plan de pensiones de Telefónica, de 35,5 millones de euros. Alierta continúa ligado a la operadora al presidir su Fundación desde 2016. Tras él se sitúa Francisco Reynés, ex de Abertis y actual presidente de Naturgy, que recibió 18,5 millones tras dejar la concesionaria.

Andrean Brentan recibió 11 millones de euros cuando dejó Endesa, ya en manos de la italiana Enel, cifra similar a la que recibió Manuel Pizarro cuando dejó la eléctrica tras la victoria italiana en la guerra de opas por Endesa.

Felipe Benjumea, fundador y ex presidente de Abengoa, también está en el top 10 al recibir 11,4 millones cuando fue apartado de la empresa en septiembre de 2015. Tras él, Santiago Fernández Valbuena, ex número tres de Telefónica, con 10 millones de euros y Dimas Gimeno, ex presidente de El Corte Inglés, con 8,5 millones.

Cierra la lista Juan Luis Cebrián, ex presidente de Prisa, que fue premiado con una indemnización de siete millones de euros.