Gimeno ultima el pacto para salir del consejo de El Corte Inglés pero descarta vender su participación

Dimas Gimeno, cesado por el consejo como presidente de El Corte Inglés en junio, ultima ahora el pacto para salir también del consejo de cara a la Junta de Accionistas que la empresa celebrará este domingo. Sin embargo, según explican fuentes de su entorno, Gimeno no está dispuesto a vender su participación en la empresa, un 7%, por lo que mantendrá este vínculo con la compañía de distribución.

Fuentes próximas a Gimeno dan por segura la salida del ex presidente del grupo -designado por su tío, Isidoro Álvarez, en septiembre de 2009- este mismo domingo, en el consejo previo a la Junta de Accionistas del gigante verde. “Le echan seguro”, explican.

Para su salida, Gimeno está negociando esta semana con la cúpula de la empresa, que ha quedado en manos de Jesús Nuño de la Rosa -54 años-, persona cercana a las dos hijas de Isidoro Álvarez, primas de Gimeno, impulsoras de la batalla interna que acabará salvo sorpresa este domingo con su salida del consejo.

Se trata de un movimiento normal teniendo en cuenta que Gimeno ha planteado una dura batalla judicial total contra la empresa. Primero, impugnando el consejo que decidió su cese, en junio, que ya ha sido admitido a trámite.

Además, Gimeno ha requerido vía judicial el informe de Deloitte sobre supuestas irregularidades en el departamento de seguridad, una de las razones que dieron inicio a la división interna en el consejo que ha acabado con su cese.

Venta del 7%

Sin embargo, y según fuentes de su entorno, Gimeno no está negociando la venta de su 7% en la empresa a través de Iasa, sociedad tenedora del 22% de El Corte Inglés y controlada en un 70% por sus primas. “La idea clara es no vender. Ya hubo una oferta en su momento y no se llegó a ningún acuerdo“, explican en el entorno de Gimeno.

Esa oferta fue de 700 millones de euros, como publicó este diario. La cifra fue rechazada por Gimeno por escasa y porque incluía la salida de la empresa tanto de él como de su madre y su tío César, hermanos de Isidoro Álvarez.