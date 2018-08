Amazon da un paso de gigante en el sector salud: contrata a un cardiólogo estrella en EEUU

Amazon ha contratado a Maulik Majmudar, un cardiólogo ‘estrella’ muy reconocido internacionalmente. Es sólo una muestra más de la ambición de Jeff Bezos, que quiere entrar con fuerza en la industria de la salud.

Maulik Majmudar, director asociado del Laboratorio de la Salud del Hospital General de Massachusetts, ha sido quien ha anunciado, a través de Twitter, que comenzará “un emocionante y desafiante papel en @amazon”.

1/ Very emotional day: After decade of medical training (@NorthwesternMed @HopkinsMedicine @BrighamWomens), five years on the faculty @MGHMedicine and @harvardmed, leading #digitalhealth @mgh_htl, I have decided to leave academia to take on an exciting & challenging role @amazon

— Maulik Majmudar, MD (@mdmajmudar) August 20, 2018