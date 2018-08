Los expertos tachan de “locura” el sueño de Musk de privatizar Tesla

El regulador bursátil americano, la Comisión de Bolsa y Valores(SEC, siglas en inglés), ya cuestiona a Tesla por las informaciones vertidas por su fundador, Elon Musk, al anunciar en Twitter sus supuestos planes para retirar de la Bolsa a la compañía recomprando sus acciones por 420 dólares -cotizan en 350 dólares-.

Marc Ribes, cofundador de BlackBird, ve “incongruente” que Musk quiera prescindir del mercado. El motivo: “Lleva varios años en los que ha podido continuar su proyecto básicamente mediante ampliaciones de capital, aprovechando los elevados precios del mercado para emitir pocas acciones y captar mucho dinero. El negocio no genera flujo de caja positivo todavía y su deuda por tanto crece. Tienen una empresa que tiene que fabricar coches, necesita invertir en capital, y los coches que de momento fabrican no le generan flujo de caja positivo. Por tanto, con flujo de caja negativo y deuda sólo hay dos salidas: más deuda, o más ampliación de capital”.

Marc Ribes: “La burbuja de Tesla financia la locura de Musk”.

Bajo el punto de vista de Ribes, la burbuja de Tesla financia la locura de Musk. “Nosotros pensamos que Musk está declarando la guerra a los bajistas. ¿Cómo? Pues si hay un 27% de cortos, él dice que quiere comprar la empresa a 420 dólares por acción, y cuando hay una OPA, como los cortos tienen acciones prestadas, automáticamente el banco le dice al bajista que las acciones prestadas no están disponibles y, por tanto, le cierran la posición. Yo creo que por ahí van los tiros. A Musk se le ha subido tanto el ego que ahora tiene que cerrar el 27% del capital social de Tesla en el mercado. Pensemos que el 20% es de él. Un 27% de cortos es una absoluta barbaridad. Si esta OPA fuera real, los 420 dólares se podrían superar con creces”.

“El problema es que cuando él comunica en la página web esta transacción, sin antes comunicárselo a la SEC, ya está entrando en un tema de abuso de mercado. Y eso es ilegal. Si se ha aprovechado o ha querido manipular el mercado en beneficio propio le puede caer una multa muy importante hasta el punto de que puede ir a la cárcel, porque el abuso de mercado es un delito penal y seguro que la SEC lo investiga. La única solución que le queda es lanzar la OPA a 420 dólares y, si eso pasara, el cierre de cortos y demás no garantiza que no veamos un momento de pánico alcista en un cierre de cortos importante“, continúa Ribes.

Marc Ribes: “Musk puede ir a la cárcel”

“Lo de la OPA no se lo cree nadie. Por eso la acción no ha subido. Yo creo que esto va a acabar mal para él, porque la nota que hace, el comunicado, demuestra que no está bien de la cabeza“, conluye Marc Ribes.

El economista Javier Santacruz también cree que este asunto puede llegar muy lejos. “Tesla puede convertirse en una de las operaciones de marketing más importantes de la historia de los mercados financieros”, explica. “Utilizando su cotización, sobre todo con los comunicados de Musk, lo que se intenta es por un lado seguir convenciendo y captando inversores que crean en el muy largo plazo, y por otro lado el extender una cultura y una forma de entender las cosas dentro de la revolución tecnológica, que es, evidentemente, distinta a la que tuvieron en sus tiempos los fundadores de Microsoft o de Apple”, señala Santacruz.

Javier Santacruz: “Tesla forma parte de unas ideas de futuro verdaderamente muy locas”

El economista entiende que “estamos en otra dimensión”, pero cree que “Tesla forma parte de unas ideas de futuro verdaderamente muy locas, ya que es lo que su propio fundador transmite en sus declaraciones, muy aventuradas”. Para Santacruz, Musk “necesita un número de creyentes y de seguidores que cada vez sea mayor y, evidentemente, que todos ellos hagan su aportación económica”.

Felipe López, de SelfBank, también duda sobre la realidad del polémico anuncio de Musk: “El mercado no confía del todo en que esta operación se vaya a producir, sino su precio se ajustaría más a los 420 dólares de los que habló Elon Musk”.

El experto de SelfBank recuerda que hay quien especula con que este mensaje de Musk sea “un simple farol” y que “tendría como objetivo elevar el precio de las acciones para que una serie de emisiones de bonos convertibles que vencen próximamente no pasen a engrosar la deuda de la empresa”. “Otra de las teorías dice que se ha tratado de una estrategia para perjudicar a un número de inversores cada vez mayor que tienen posiciones cortas en el valor. De esta manera, muchos de ellos habrán tenido que acudir a recomprar las acciones, asumiendo pérdidas en su estrategia“, concluye López.