Cabify supera a Whatsapp e Instagram en descargas de App Store por la huelga de taxis

La huelga de taxis, que se está secundando en decenas de ciudades españolas por cientos de taxistas, está beneficiando a las empresas VTC (alquiler de vehículos con conductor) contra las que protestan. Cabify supera en descargas a Whatsapp e Instagram y se coloca en el segundo puesto de las Apps gratuitas más descargadas.

Uber, en el mercado de aplicaciones del sistema operativo iOS de Apple, se cuela en el top 10 y se queda con el octavo puesto, por delante de otras aplicaciones como Google Maps, Youtube o Spotify.

En estos últimos días, se han incrementado las descargas de ambas aplicaciones.”Antes no superábamos a Whatsapp ni Instagram. Ni siquiera entrábamos en el top 5″, aseguran fuentes del sector. “Así contestan al taxi sus clientes. Si el propósito del sector radical del taxi era destruir su sector, lo están consiguiendo”, apuntan.

Cabify y Uber también son protagonistas en Play Store, la ‘tienda’ de aplicaciones móviles para los dispositivos con sistema operativo Android en lo que va de semana, aunque sólo hay hueco para Cabify en el ranking de las diez aplicaciones gratuitas más descargadas. Uber, en su caso, se queda con la undécima posición.

Boicot en las redes

Cientos de usuarios de Twitter piden el boicot contra el sector del taxi por los paros que están llevando a cabo en las ciudades españolas y las marchas lentas que bloquean algunas de las arterias principales de Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga, entre otras.

Uno de los manifiestos que están enviando a través de Whatsapp y Facebook reza que “el taxi no entiende que el problema no es Cabify, el problema son los usuarios que preferimos Cabify“. Las personas que difunden este mensaje subrayan que los servicios que proporcionan estas plataformas digitales “son más baratos, sus conductores son honrados, tienen tarifa prefijada, son coches elegantes y limpios, vienen con el aire acondicionado puesto, soy yo el que elige mi música o mi emisora de radio, me ofrecen una botella de agua, siempre me recogen en mi puerta y me dejan delante de la y al finalizar la carrera puedo puntuar mi satisfacción”.

En este mensaje, ya viral, aseguran que no volverán a coger un taxi porque “perjudican gravemente el turismo, el comercio y fastidian a los que van de vacaciones”.