Los taxistas se querellarán contra Cabify por tributar en paraísos fiscales

Los taxistas se van a querellar contra Mariano Sylveira, director general de Cabify Europa El Impuesto de sociedades en Delaware es del 8%

Los taxistas se van a querellar contra Mariano Sylveira, director general de Cabify Europa, a través del abogado Elpidio José Silva porque “está reconociendo que tributa en paraísos fiscales”, entonces, “vamos a ver hasta qué punto esto es legal”. “Lo vamos a estudiar, y presentaremos la demanda en septiembre”, explica Tito Álvarez, representante de los taxistas, a OKDIARIO.

“Vamos a por él”, señala Tito Álvarez. Todo ha surgido a partir de que, este mismo martes, la plataforma de transporte ha anunciado su intención de trasladar su sede fiscal desde Delaware, uno de los estados que componen Estados Unidos, hasta Madrid. “Es algo que ya teníamos previsto, que estaba dentro de los planes de la empresa, pero hemos querido adelantarlo para cerrar de una vez esta discusión”, explica el responsable de Cabify en España, Mariano Silveyra.

“Ya no nos van a poder acusar de estar en un paraíso fiscal, algo que no es siquiera cierto ya que Delaware es una región con beneficios fiscales para las empresas, sí, pero no es un paraíso fiscal”, dice. Sin embargo, desde los sindicatos del taxi entienden que sí es un paraíso fiscal y es por ello que presentarán una querella el próximo mes de septiembre.

El anuncio de Cabify de salir de Delaware ha sido aprovechado de este modo por los taxistas. Sylveira quería arrebatar al taxi uno de los pilares en los que han apoyado su argumentación contra el sector de las VTC, y el tiro le podría haber salido ‘por la culata’.

“Queremos eliminar este debate, se acabó. Estas acusaciones distraen de los verdaderos problemas y además son falsas, así que de esta manera queremos ponerles fin”, explica Silveyra.

El Impuesto de sociedades en Delaware es del 8%. Además, el equivalente al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) español cuenta con cinco tramos, desde el 2,2% hasta el 5,95% de los ingresos brutos. Sin embargo, desde Cabify insisten en que esto no es un paraíso fiscal,