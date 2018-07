Frenética negociación para frenar la huelga del taxi: así se gestó el acuerdo entre Fomento y los taxistas

La nota de prensa con la versión inicial de Fomento desató la ira del taxi El Gobierno cambió de posición en 10 minutos

Los taxistas veían todo “muy negro” en torno a las tres de la tarde de este lunes, cuando se produjo el primer receso en la negociación entre Pedro Saura, secretario de Estado de Fomento, y Tito Álvarez, representante de los taxistas. Pero algo sucedió que hizo que precisamente en ese ‘descanso’ el Gobierno cambiara radicalmente de discurso, pasando de una postura en la que se limitaban a calmar a los taxistas, a hacer una propuesta en toda regla. Pero, ¿qué pasó en esos diez minutos?

Fuentes conocedoras aseguran que el enfado de los taxistas cuando los portavoces dijeron durante el receso que Fomento no estaba ofreciendo prácticamente nada, puso contra las cuerdas al Gobierno. Pedro Sánchez, con conocimiento en tiempo real del transcurso de las negociaciones, indicó entonces que había que cambiar de estrategia, de modo que se activó el plan B: ceder a las pretensiones de los taxistas ofreciéndoles un Decreto Ley consensuado con el sector para recuperar la proporción del 1/30 en la concesión de licencias y que los ayuntamientos tengan todas las competencias para regular las licencias VTCs en el ámbito urbano.

Se aprobaría el 14 de septiembre en Consejo de Ministros para ser publicado en el BOE al día siguiente. Con este acuerdo, el Ministerio se atiene a las demandas del sector.

Nota de prensa

Pasadas las 18,00 de la tarde, Fomento lanzó una nota de prensa que nada tenía que ver con lo acordado con los taxistas, lo que desató la ira del sector, que se sintió engañado por Pedro Saura y el Gobierno socialista que, pese a que ofreció en las negociaciones un Decreto Ley para recuperar la proporción del 1/30 en la concesión de licencias y que los ayuntamientos tuvieran todas las competencias para regular las licencias VTCs en el ámbito urbano, después, en su escrito oficial, no había “ni rastro” de ello.

“Hablamos unas cosas, y después sacan una nota de prensa en la que sacan lo mismo que llevan diciendo mucho tiempo”, señala Álavarez, que explica que Fomento “sigue diciendo que son las Comunidades las que tienen que dar las competencias a los ayuntamientos, y eso no es lo que hemos pactado. Lo pactado era un Decreto-Ley, y lo que pedíamos es que en la Ley ponga que los Ayuntamientos tienen la capacidad de regular las VTCs en su territorio. Y eso no lo pone ahí, ahí pone que darán las transferencias a las Comunidades Autónomas para que puedan dárselas a los Ayuntaminetos. Vamos, que siguen pasando el marrón a las Comunidades Autónomas y ellos se lo quitan de en medio”.

“Le he pedido a Saura que redactaran una nota para que lo entendiera un niño de diez años, sin trucos, y nos han engañado”

“No se va a levantar la huelga. Yo no entiendo por qué es tan complicado. Le he pedido a Saura que redactaran una nota para que lo entendiera un niño de diez años, sin trucos, y nos han engañado”, continúa Álvarez. “Seguimos, y vamos a ver qué pasa a partir de ahora. A ver cómo me lo monto para que no invadan la ciudad o corten las fronteras. O vamos a ver lo que pasa ahora. El culpable es el PSOE, por marear la perdiz, no hablan claro”, explica.

Así las cosas, todo cambió con la nota de prensa de Fomento. Hasta ese momento todo era optimismo, y fuentes del sector aseguran que la huelga se iba a desconvocar en la noche del lunes. Sin embargo, tras el comunicado del Ministerio, la ira se apoderó de los taxistas, que ahora amenazan con llegar “aún más lejos”.

Modificación

El Ministerio de Fomento vio este lunes cómo la situación se volvía crítica tras el enfado de los taxistas con Pedro Saura al sentirse engañados. Sin embargo, el departamento que controla José Luis Ábalos hizo una intentona a última hora del día, a la desesperada, para lograr acabar con los parones… y lo consiguió. ¿Cómo? Añadiendo un simples párrafo al polémico comunicado lanzado tras las negociaciones.

“Además, a mediados de septiembre, se planteará una propuesta concreta de estas modificaciones normativas. El Ministerio de Fomento ofrecerá al sector del taxi un Real Decreto-Ley con el que se conseguirá ‘dar estabilidad y resolver el problema definitivamente'”. Este ha sido el párrafo que lo ha cambiado todo. Y es que en el comunicado anterior no aparecía el término clave para los taxistas, aquel que lo había cambiado todo en las negociaciones: “Real Decreto-Ley”.

Tito Álvarez, portavoz de los taxistas y del sindicato Élite Taxi, ha dicho a OKDIARIO que “esta rectificación significa que tenemos lo que pedíamos en primera instancia para desconvocar la huelga”. “Ahora sí. Si lo cumplen, es un gran paso”, ha subrayado.

Ahora, tan solo falta que se celebre la asamblea de taxistas -que tendrá lugar este martes o este miércoles a más tardar- para que den el visto bueno al acuerdo y, de este modo, la huelga sea historia.