Banco Sabadell ya es el banco de las mujeres: un 56% de la plantilla es femenina

Banco Sabadell es la entidad española que más apuesta por la mujer. Tanto es así, que hasta un 56% de su plantilla está compuesta por féminas, mientras que en sus puestos directivos pronto alcanzará el 20%, una vez el Banco Central Europeo (BCE) dé luz verde al nombramiento de María José García. El objetivo del banco: seguir aumentando la cuota femenina en sus puestos de mayor importancia.

Para muestra del interés del banco que preside Josep Oliu en potenciar a la mujer basta ver que hasta un 40% de las promociones internas que se dieron el último año en la entidad fueron destinadas a trabajadoras. La denominada Regla Rooney exige que haya una mujer en cada terna de candidatos.

En el año 2003, la liga americana de fútbol tomó la decisión de exigir a todos los equipos que en sus procesos de selección de entrenadores hubiese al menos un candidato procedente de una minoría étnica. La medida se ha trasladado al sector financiero español, donde entidades como Banco Sabadell, Banco Santander o BBVA ya se auto-obligan a que haya al menos una mujer en todos sus procesos.

En 2014 la entidad de origen catalán se acogió al plan de Igualdad de Oportunidades, comprometiéndose a que en 2020 las mujeres directivas representaran, por lo menos, un del total. Sabadell, sin embargo, ya alcanzó esta cuota hace dos años.

Sabadell, así las cosas, tiene una plantilla de 18.307 empleados, de los que el 56% son mujeres. Fuentes de la entidad aseguran sentirse muy cómodos con esa cuota, con lo que se centrarán, de aquí en adelante, en aumentar la de los puestos directivos. Para ello, ya existen hay “medidas concretas”.

Además, según las mismas fuentes, un 17% de los puestos de Dirección General están ocupados por mujeres y un 23% de los puestos de dirección están ocupados por mujeres.

Medidas

Entre las medidas que ha llevado a cabo Banco Sabadell para alcanzar estas cuotas están:

El establecimiento de la obligación de que exista una mujer en todas las ternas en los procesos de selección.

en los procesos de selección. La inclusión de un 50% de mujeres en los programas de directivos con alto potencial.

con alto potencial. Un foco específico en promociones al colectivo directivo de mujeres. Así, éste ha pasado del 20% en 2014 a un 40%, doblándose en tan sólo 3 años a cierre de 2017.

Conchita Álvarez, Subdirectora General y directora de Recursos Humanos, explica a OKDIARIO que cada año revisan de manera proactiva que “la variación retributiva voluntaria – fuera de convenio- sea igual en alcance y cuantía entre mujeres y hombres, asegurando así la no discriminación”.

Para fomentar la diversidad y la inclusión, la entidad incluye a mujeres en todas las ternas y, en igualdad de condiciones y perfil, se prioriza la contratación de una mujer. Además, “existen medidas de flexibilidad y conciliación (teletrabajo en áreas específicas, jornadas flexibles), de gran recorrido en su aplicación”, según fuentes del banco.

Entre las políticas de igualdad (no discriminación, no acoso) existe un código de conducta. Por ejemplo, hay medidas de protección a la maternidad y paternidad, así como flexibilidad, entre los que se encuentra el teletrabajo y la posibilidad de comprar vacaciones. Tienen, además, la figura de la “gestora de conciliación”, una persona a la que cualquier empleado que quiera solicitar medidas de conciliación pueda acudir para pedir información, entender alternativas, etc.

También existe dentro del banco un curso obligatorio de igualdad para todos los empleados, así como una formación para promover conciliación.

Las tres consejeras

Maria José Garcia Beato (cuando llegue), Teresa Garcia Milá y Aurora Catá son las tres consejeras (de quince) que forman parte del Consejo de Banco Sabadell. La primera es Abogado del Estado, la segunda catedrática de economía y la tercera ingeniera industrial.