Dolores Dancausa (Bankinter): “Que recauden más a base de que los ciudadanos ganen más, no creando impuestos”

La consejera delegada de Bankinter, Dolores Dancausa, no espera “grandes cambios” en la legislación del nuevo Gobierno respecto a los bancos. Pese al ruido que ha venido generando el polémico ‘impuesto a la banca’, Dancausa cree que estas propuestas “tardarán en ponerse en vigor”. Eso sí, la directiva ha sido muy clara al respecto, y ha exigido a Pedro Sánchez que no suba impuestos.

Dancausa ha recordado que Bankinter paga un tipo efectivo del 27%, “para que luego digan que los bancos no pagamos impuestos”. “Los bancos nos granjeamos la animadversión general, sin rigor y sin hacer análisis serios. Las tasas impositivas que quieren poner a la banca, no las pueden argumentar como una contraprestación a las ayudas que se les ha dado. Es una simplificación errónea, no se ha rescatado a la banca, se ha rescatado a algunos depositantes de algunas cajas de ahorros”, ha explicado la consejera delegada de la entidad.

“La situación política ha dado un importante giro. Tendremos iniciativas tendentes a agrandar el gasto. Estas iniciativas están centradas en mayores tasas impositivas, y se acude a los bancos porque todo el mundo sabe que el dinero está en los bancos. Afortunadamente, la economía sigue yendo muy bien y, como pensamos que estas propuestas tardarán en ponerse en vigor, no esperamos grandes cambios”, ha explicado Dancausa durante la presentación de resultados del primer semestre de 2018.

“Yo animaría al Gobierno a no seguir con la senda de subir impuestos”

Dancausa se ha declarado “una auténtica entusiasta de que el Estado recaude más”, pero “uno tiene que recaudar más a base de que las empresas y ciudadanos ganen más, no a base de subir impuestos o crear nuevos”. “Si la sociedad española no genera riqueza, los impuestos no tienen futuro, acaban produciendo desigualdad, pobreza, y ahuyenta a los inversores”, ha continuado la cabeza visible de la entidad, que lo ha comparado con su negocio: “Es como si en el banco queremos ganar más duplicando precios. A lo mejor el primer año ganamos más, pero a partir del siguiente los clientes, como no son tontos, se irán“.

“Un inversor siempre busca seguridad jurídica, yo animaría al Gobierno a no seguir con la senda de subir impuestos. Lo que tienen que hacer es que los ciudadanos ganen más. Todo lo que no sea eso, será empezar la casa por el tejado”, ha concluido Dancausa sobre el posible impuesto a la banca.

Cataluña

Dolores Dancausa se ha mostrado confiada sobre la situación en Cataluña. “En lo que respecta a nuestro negocio, es perfectamente estable. Cataluña representa entre el 14 y el 15% de los ingresos del banco. Estamos creciendo mucho en empresas y en banca privada. Es una Comunidad pujante, y no queremos entrar a valorar las cuestiones políticas. Tenemos un equipo de unas 500 personas que hicieron una gran labor el año pasado, pero este año ya no vemos ningún problema”.

Provisiones por multidivisa

Bankinter ha elevado sus provisiones ante posibles sentencias en su contra en el caso de las hipotecas multidivisa. “Lo que hemos hecho ha sido aprovechar que nuestras líneas de ingreso están yendo bien para ampliar estas provisiones. Lo hacemos ahora porque podemos”, ha explicado Dancausa, que ha querido dejar claro que “no hemos cambiado nuestro criterios sobre cómo se han otorgado las hipotecas en Bankinter”. “En la mayoría de los casos, las hipotecas multidivisa se daban con plena concienciación previa. Los clientes, de hecho, cambiaban de moneda, con lo que sabían que estaban haciendo”, ha continuado.

“Estamos muy tranquilos en cuanto a cómo hemos hecho las cosas. Un notario trabajó para Bankinter nos amenaza con demandar al banco por una hipoteca multidivisa suya, otro ejemplo, una mujer experta en hipotecas multidivisa, que ha decidido pasarse a un despacho de abogados defendiendo la causa contraria”, ha subrayado la consejera delegada de la entidad, que ha enfatizado también que “hemos provisionado, no porque tengamos más demandas -de hecho se han ralentizado-, sino porque las sentencias que se están produciendo son, algunas, en contra. En el banco somos enormemente prudentes y hemos querido tener una hucha mucho mayor, pero sin cambiar ni un ápice de criterio. Lo seguiremos

Resultados

Bankinter ha logrado un beneficio de 261,2 millones de euros hasta junio, lo que supone un 8,4% más que en el mismo periodo de 2017, cuando registró un beneficio de 241 millones de euros que ganó entre enero y junio del ejercicio pasado. Para Dancausa “los resultados siguen siendo muy positivos, con crecimientos notables en todos los segmentos del banco. En todos ellos, los ingresos que estamos obteniendo son sostenibles y recurrentes“. Dancausa, además, ha alabado la buena dirección que está tomando Línea Directa que, a través de la línea de otros ingresos, aportan en total 180 millones de euros.

La consejera delegada de la entidad también ha querido incidir en que “trimestre tras trimestre” todos los “indicadores de negocio y todas las líneas” van “a mejor”. Entre enero y junio de este año, la compañía logró un margen de intereses de 542,9 millones de euros, lo que se traduce en una progresión del 6,9% en comparación con los 508 millones de euros contabilizados en la primera mitad de 2017.

Asimismo, el margen bruto se elevó un 8,5% en lo que va de ejercicio, hasta 977,3 millones de euros, al tiempo que el margen de explotación alcanzó 474 millones de euros, con una progresión del 10,2% frente a los datos del mismo período del año pasado.

Banca Digital

“Todo lo que es la digitalización forma parte de nuestro negocio día a día, y parece que si no hablamos de banca digital, no estamos en el día a día de la banca”, ha enfatizado la consejera delegada de Bankinter, que ha destacado que el 91,2% de los clientes del banco utilizan mecanismo digitales. “El crecimiento del móvil en el último año ha sido del 22%, mientras que el ordenador personal ha hecho lo propio un 20%”, ha afirmado Dancausa.

La compra-venta de valores se hace en un 98% de los casos a través de canales digitales, los préstamos al consumo en un 84% y los depósitos en euros en un 81%. Por otro lado, las firmas digitales apenas representan un 30% sobre el total de firmas, sin embargo, también es este un segmento en el que Bankinter está viendo crecimiento.