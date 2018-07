La huelga de Ryanair arranca con la petición de dimisión de Michael O’Leary

“No quiero dinero, quiero mis derechos” o “Michael O’Leary, dimisión”, son algunos de los gritos de protesta que se escuchan entre los tripulantes de cabina (TCP) de Ryanair concentrados en una de las puertas de la Terminal 1 del aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suárez. Se trata del primer día de huelga de los dos de 24 horas convocados por los sindicatos USO y Sicpla.

Durante estos dos días de paros de 24 horas, 600 vuelos han sido cancelados en toda Europa. Pero, además, el país más afectado es España, lugar en el que no operarán 400 vuelos. Ryanair ha calculado que se verán afectados al menos 75.000 pasajeros que tenían previsto viajar con España como origen o como destino.

Desde USO, uno de los sindicatos que han convocado los paros, señalan que la “convocatoria de huelga es la última opción tras agotar las vías de negociación, no es un capricho ni se hace alegremente, Ryanair está acostumbrada a conseguir todo a base de presiones se ha cerrado en banda. Sobran las razones para la huelga“.

Los tripulantes de cabina han repartido folletos con los motivos que les llevan a estos paros que afectan a más de 75.000 pasajeros en España. Entre las razones señalan que no tienen mutua de accidentes de trabajo, no pueden pedir una hipoteca en España porque cobran la nómina en Irlanda y no pueden pedirla en Irlanda para comprarla en nuestro país.

Estos son los motivos por los que hoy y mañana hay #HuelgaRyanair

Las huelgas no se hacen para fastidiar las vacaciones de la gente, se hacen cuando se agota la vía del diálogo con la empresa ante reivindicaciones de la plantilla#RyanairMustChange #RyanairStrike pic.twitter.com/X9enP0mwep — Juventud USO (@JuventudUSO) July 25, 2018

Por ello, exigen a Ryanair que “cumpla con la ley de los países en los que opera y las sentencias de la UE”, piden “respeto para con sus trabajadores” y, además, que “todos los tripulantes que volamos en el mismo avión tengamos las mismas condiciones laborales y salariales”.

Así están viviendo nuestros compañeros la #HuelgaRyanair en el aeropuerto de #Valencia. Por unos derechos laborales dignos en España, #RyanairStrike #RyanairMustChange pic.twitter.com/RpZcJZhwoz — Confederación USO (@USOConfe) July 25, 2018

El primer día de huelga ha arrancado sin incidentes, pero sí con las premisas de las peticiones de los tripulantes de cabina muy claras: “No queremos dinero, queremos nuestros derechos”. Pero, sin duda, la peor parte de las reivindicaciones se las lleva el CEO de Ryanair, los tripulantes de cabina de la low cost irlandesa han pedido a las puertas del aeropuerto la dimisión del máximo directivo al considerar que la empresa no respeta sus derechos.

La principal reivindicación de los trabajadores es que se les aplique la legislación española y no la irlandesa. Y es que debido a esto, los tripulantes de cabina subcontratados por la compañía (el 75% del total de la plantilla) antes de 2012, cotizan en Irlanda y no tienen derecho a Seguridad Social española, por lo que se consideran a todos los efectos como “expatriados” irlandeses, a pesar de residir en España.