Banco Santander carga contra el impuesto a la banca de Sánchez: “No es una buena práctica”

Santander se replanteará su estructura legal si hay nuevos impuestos a la banca Esperan cerrar la integración de Popular en junio de 2019 El segundo trimestre de 2018, el mejor en diez años

José Antonio Álvarez Álvarez, consejero delegado de Banco Santander ha criticado con dureza el impuesto a la banca que planea el Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Creo que no deberían poner impuestos sobre rentas no generadas”, ha opinado Álvarez, que cree que “no es una buena práctica”. “Si nosotros perdemos dinero en España, no nos deberían poner ningún impuesto. Además, debería evitarse en la medida de lo posible la doble imposición”, ha explicado.

La entidad ha advertido, en este sentido, de que si el Gobierno aplica nuevos impuestos que supongan una doble imposición a los ingresos que obtengan en el exterior las multinacionales españolas, éstas se replantearán su estructura legal. Banco Santander ha dicho, en este sentido, que ellos se encuentran en este grupo.

“Yo creo que las prioridades en España deberían seguir siendo crear empleo, y bajo mi punto de vista, no se habla lo suficiente sobre la escasez del ahorro. De ahí deriva el problema de las pensiones, y me gustaría que el sistema fiscal pensara en un ahorro a largo plazo”, ha continuado el consejero delegado de la entidad cántabra, para quien lo primero debería ser “crear empleo”. “Se tiene que buscar la creación de un empleo de calidad que se mida por su sostenibilidad en el tiempo, y penalizar esto no me parece una buena idea”, ha recalcado.

Nacionalizar Bankia es una mala idea

Sobre la posibilidad de nacionalizar totalmente Bankia, tal y como ha propuesto Podemos en sucesivas ocasiones, José Antonio Álvarez ha dicho que le parece “una mala idea”. Pero no únicamente en el caso de la entidad que preside José Ignacio Goirgolzarri, sino en general: “Me parece una mala idea nacionalizar un banco”. A fin de cuentas, según el CEO de Santander, “que el riesgo lo tome el contribuyente no me parece una gran idea, ya que históricamente no ha funcionado bien”.

Sobre el anunciado cierre de oficinas por la integración de Banco Popular, los directivos del banco han emplazado a los sindicatos a sentarse a negociar. Esperan tener todo “cerrado” en “junio del año que viene”. “No sabemos el número de oficinas aún, tenemos que hablar con los representantes de los trabajadores”, ha afirmado.

Resultados

José Antonio Álvarez Álvarez ha comenzado la presentación de los resultados del segundo trimestre de 2018, del que ha dicho que han obtenido “resultados crecientes” pese a que “el coste del crédito está en su nivel más bajo de los últimos diez años”. La entidad obtuvo un beneficio atribuido de 3.752 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 4% respecto al mismo periodo del año anterior.

“Son resultados crecientes. En general hay más crecimiento, tanto en mercados maduros como en emergentes. Crece la cartera crediticia y crecen los depósitos en prácticamente todas las regiones”, ha analizado Álvarez, que ha ‘sacado pecho’ de que el margen de intereses crezca un 10%: “Un 5% en los mercados desarrollados y un 15% en los mercados emergentes”.

José García Cantera, director financiero Banco Santander, ha alabado el hecho de que, en su banco, “los costes permanecen bajo control con un coste de crédito que está muy controlado”. En este sentido, el directivo ha recordado que ha sido el mejor trimestre para el banco en España “desde hace mucho tiempo, y eso que “las cuentas en España están afectadas por la contribución al Fondo de Resolución Europeo y por los gastos de la reestructuración”. García Cantera se ha jactado además de la capacidad de la entidad cántabra de ser “capaces de mejorar los márgenes a costa de reducir el coste del pasivo”.

“El trimestre en España ha sido el mejor trimestre en mucho tiempo”

Sobre la integración de Banco Popular, el director financiero ha recordado que “está en línea con lo esperado de cara a terminarla a partir de septiembre”.

El banco presidido por Ana Botín ya adelantó al comprar Popular en junio de 2017 que preveía registrar 300 millones de euros anuales con cargos vinculados a su integración hasta 2019. Sin tener en cuenta los cargos no recurrentes, su beneficio creció un 25% entre enero y junio en euros constantes, hasta 4.052 millones de euros, impulsado “por un incremento del 10% en los ingresos de clientes”, ha recalcado el consejero delegado de la entidad.

Sobre el proteccionismo de Trump, la entidad no cree que “vayamos a tener impactos de las divisas tan fuertes como los que hemos tenido este trimestre”. Siguiendo en clave internacional, Banco Santander se ha mostrado preocupado por las elecciones en Brasil y por el polémico ‘Brexit’.