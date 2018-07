La huelga de Ryanair sigue adelante tras la falta de acuerdo entre sindicatos y aerolínea

a las 00.00 horas de este miércoles, día 25 de julio, arrancará la huelga de 48 horas

Los sindicatos USO y Sitcpla, convocantes de una huelga de tripulantes de cabina (TCP) en Ryanair para este miércoles y jueves en un acción conjunta con otros sindicatos europeos, han anunciado que siguen adelante con las dos jornadas de paros y han advertido de que llevarán a cabo nuevas acciones de protesta “más pronto que tarde”.

Ambos sindicatos, que secundarán los paros en España, Portugal, Italia y Bélgica en una acción conjunta, estaban citados por la Dirección General de Trabajo (DGT) junto a Ryanair para negociar el conflicto colectivo.

En esta tercera reunión, que se ha prolongado durante más de 11 horas, no se ha producido ningún avance en las negociaciones por lo que a las 00.00 horas de este miércoles, día 25 de julio, arrancará la huelga de 48 horas convocada, han explicado desde USO y Sitcpla.

Además, ambos sindicatos han advertido a Ryanair de nuevas movilizaciones “más pronto que tarde” ante la “inaceptable” actitud de la aerolínea irlandesa. Aunque no han detallado el calendario de protestas, desde USO han advertido que “hay muchas maneras creativas” de llevarlas a cabo y no descartan ninguna medida “en un futuro”. “Más pronto que tarde”, ha advertido Ernesto Iglesias, responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo.

Por su parte, desde Sitcpla, han anunciado que intensificarán las protestas ante la Inspección de Trabajo y ampliarán la denuncia presentada en los juzgados de Instrucción de Madrid a la aerolínea por presuntas coacciones, al pasar un cuestionario a sus trabajadores para saber si secundarían los paros.

“Ryanair pretende vaciar de contenido la huelga”, ha denunciado el portavoz de Relaciones Externas de Sitcpla, Antonio Escobar, quien ha acusado a la aerolínea irlandesa de creerse un “cortijo” y que no está obligada a cumplir la legislación.

Desde ambos sindicatos han calificado de “decepcionante” la reunión ante la actitud “inmovilista” de la aerolínea, que ha desaprovechado una nueva “oportunidad”, aunque han coincidido en destacar el “esfuerzo” de mediación realizado desde la Dirección General del Trabajo.

“La empresa no quiere llenar de contenido ese reconocimiento sindical de legislación española, siguen sin querer aceptar un volcado de trabajadores de agencia a la compañía e ir un poco eliminando esa temporalidad y diferencias salariales entre colectivo y siguen insistiendo en no permitir la entrada de ningún representante sindical que no sea de la compañía y eso es un indicio de que no conocen el funcionamiento de los sindicatos”, ha denunciado Enrique Iglesias desde USO.

Para Antonio Escobar, de Sitcpla, es “inaceptable” la “nula cultura” de relación con los sindicatos por parte de la aerolínea presidida por Michael O’Leary, que se ha centrado en reclamar la desconvocatoria de huelga, que por otra parte ya da por “amortizada”. “Ha propuesto cumplir lo que se le antoje y luego ya veremos. Así no barremos la casa”, ha subrayado.

En esta línea, ha dicho esperar que las dos jornadas de paro supongan un “baño de realidad” que Ryanair “merece experimentar” y perciba que “todo un colectivo está de acuerdo”. “Esperemos que el efecto de esta huelga en pérdidas económicas haga entrar en razón a accionistas y gestores”, ha apostillado.

En cuanto al desarrollo de las jornadas de huelga, desde ambos sindicatos han advertido que estarán “vigilantes” ante los incumplimientos por parte de la aerolínea de los derechos de los trabajadores y se han mostrado convencidos de que Ryanair coaccionará y presionará a los auxiliares de vuelo.

“La empresa va a apretar, seguro que va a apretar, intentado una técnica más para dividir al colectivo, y probablemente haya sanciones. Vamos a estar muy pendientes”, ha alertado el portavoz de USO, que ha incidido en que “se llamará a la Policía” si es necesario.

Servicios mínimos

El Ministerio de Fomento el que tuvo que aprobar los servicios mínimos el pasado viernes, en los que se estableció que Ryanair deberá garantizar el 35% de los vuelos para cada ruta con ciudades españolas peninsulares con alternativas de transporte de menos de cinco horas y el 59% de los vuelos internacionales y para cada ruta con ciudades españolas peninsulares sin alternativa o con alternativa superior a cinco horas.

Los auxiliares de vuelo de Ryanair secundarán los paros en España, Portugal, Italia y Bélgica en una acción conjunta, en coordinación con el SNVPAC portugués, el sindicato Ultrasporti, UIL, italiano y el belga CNE.

“Las peticiones son muy simples: que se cumpla la legalidad, tanto en materia de aplicar la legislación laboral nacional, como la igualdad de condiciones de los trabajadores contratados directamente con los de las empresas de trabajo temporal (ETT)”, afirmó el responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo, Ernesto Iglesias.

Por su parte, la representante del sindicato Sitcpla, Monique Duthiers, explicó que entre las principales reivindicaciones se encuentra el reconocimiento de los sindicatos de cada país por parte de la aerolínea y que “los trabajadores puedan elegir a sus representante sindicales y que la compañía no decida con quien quiere hablar y con quien no”.

Ryanair ha defendido las “buenas condiciones” de los tripulantes de cabina de su compañía, que según apuntan, perciben 40.000 euros anuales, “más del doble del salario mínimo”. Desde USO, señalan que el sueldo medio de un auxiliar de vuelo de la aerolínea irlandesa es de unos 20.000 euros al año.

Fuentes del sector aéreo han explicado que el sueldo base (sin sumar horas de vuelo) de buena parte de la plantilla subcontratada –sobre el 75%– es de alrededor de 700 euros al mes.

En España, están llamados a la huelga más de 1.800 TCP, más de 4.000 entre los cuatro países. Actualmente, la mayor aerolínea de bajo coste de Europa opera unos 2.000 vuelos diarios desde 89 bases con las que cuenta en Europa –13 en aeropuertos españoles–.

Según los cálculos de Sitcpla, los paros de los 1.800 TCP españoles podrían afectar a más de 100.000 personas que tomarán algunos de los 600 vuelos diarios que la compañía realiza con tripulación española.