Goldman Sachs advierte de que el impuesto a la banca de Sánchez hará perder al sector 9.300 millones

Goldman Sachs recorta un 5% el precio objetivo del sector bancario español, lo que supone una salida de casi 10.000 millones de euros del capital de las entidades nacionales. El banco de inversión norteamericano advierte además de que la amenazas del impuesto a la banca no está siendo recogida correctamente por el mercado, pese a los castigos que los inversores vienen dando al sector en los últimos tiempos.

“La banca española ha superado a la europea desde que el Partido Popular fuera reemplazado por el PSOE el pasado 1 de junio, y la pasada semana, pese a todas las informaciones sobre el impacto que el impuesto a la banca tendría sobre el sector, las seis entidades cotizadas en el Ibex 35 no se comportaron peor que sus homólogos europeos“, señala en su informe un sorprendido Goldman, que cree que los inversores aún no han recogido la amenaza que supone un nuevo impuesto bancario “que introduce una incertidumbre significativa sobre las ganancias del sector español“.

“A pesar de estar bien marcado por el gobierno desde principios de junio, no creemos que el impacto potencial de este nuevo impuesto haya sido debidamente valorado por el mercado, como lo refleja el rendimiento superior de los bancos españoles frente al sector europeo durante este período”, explica Goldman.

“La incertidumbre en torno al efecto que en los ingresos de la banca puede tener el impuesto afecta no sólo a las expectativas de ingresos y de precio-objetivo, sino que también encarece el coste de estas emisiones de instrumentos de capital, mucho menos 50 puntos básicos en el caso de los dos grandes, Santander y BBVA”, explican fuentes de Goldman.

Tras este paradigma, Goldman exige al sector financiero español motivos para invertir en ellos, lo que técnicamente se conoce como el coste de capital (COE). Así, el banco de inversión entiende que existe un mayor riesgo en el sector financiero español por la amenaza de Sánchez de crear nuevos impuestos a la banca.

Así, Goldman ha elevado el citado coste de capital del Sabadell y del BBVA al 12%, desde el 11% y el 11,5% que mantenían hasta ahora respectivamente. También elevan al 11% el COE de Santander y CaixaBank, desde el 10,5% y el 10% anterior. Y del 9,75% al 10,75% la cifra para Unicaja y Bankinter.

Recortes

En cuanto a los recortes de precios objetivos, Bankinter será el que sufrirá un mayor castigo a ojos de Goldman, toda vez que sufre un recorte del 7,7% según sus pronósticos, hasta los 7,5 euros por título. Tampoco pueden estar muy contentos los accionistas de Bankia y CaixaBank, cuyo precio ha sido recortado un 6,5%, hasta los 4,02 y 4,60 euros por título, respectivamente

Banco Sabadell, por su parte, es el banco menos afectado por el impuesto a la banca de Sánchez, toda vez que su recorte es del 4,2%, hasta los 2,30 euros por título. El precio objetivo de BBVA pasa de 7,76 euros a 7,60 euros por acción, mientras que el de Banco Santander, que pasa de 6,83 euros a 6,66 euros por acción

Traslado al cliente

Como no podía ser de otra manera, Goldman Sachs también cree que una subida de impuestos al sector financiero se trasladará al consumidor. “Dada la elevada competencia en el sector, creemos que el impacto de este nuevo impuesto se traspasaría efectivamente a la base de costos. Por lo tanto, creemos que es probable que aumente la eficiencia, también a través de fusiones y adquisiciones“, explica el banco de inversión, que cree que esta medida podría acelerar las compras entre bancos del sector.