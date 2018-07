Colapso en la web de Ryanair por las reclamaciones de los pasajeros por la cancelación de 400 vuelos

El caos persigue a Ryanair. Miles de afectados por la cancelación de 400 vuelos en España los próximos 25 y 26 de julio, con motivo de la huelga de tripulantes, están intentando salvar sus vacaciones. Sin embargo, parece una misión imposible: la página web, el chat y los números de teléfono a disposición de los clientes están colapsados desde este miércoles, según denuncian a través de las redes sociales.

“Teléfono de afectados con coste, soluciones de vergüenza, reclamaciones por web y la web colapsada… Lo barato sale caro”, explica una cliente de Ryanair que tenía un vuelo programado para el próximo miércoles.

Los usuarios están reclamando por las redes un listado completo de los vuelos afectados, que asciende a las 300 operaciones al día de las 2.400 programadas por toda Europa. Según la aerolínea irlandesa, se han reforzado los servicios de atención al cliente para que los pasajeros sean atendidos durante los próximos siete días.

¿Más del 75% de los usuarios, reubicados?

La compañía asegura que, al mediodía de este jueves, más del 75% de los 50.000 usuarios afectados por la huelga de tripulantes de cabina de Bélgica, Portugal y España, han sido reubicados en vuelos alternativos o han solicitado sus reembolsos completos. “Todavía estoy esperando vuestra respuesta para saber si la huelga iba a ser desconvocada. Esto afecta a miles de pasajeros y a sus vacaciones. Gracias”, dice una usuaria en Twitter.

Las quejas aumentan a medida que avanza la jornada y los usuarios reclaman soluciones para ser reubicados en otros vuelos o bien, recibir su correspondiente reembolso del billete tal y como contempla el Reglamento (CE) 261/2004 -que recoge los derechos de los pasajeros-.

😂😂😂 75% ?? I'm still waiting on your feedback to see if the strike can be cancelled at the last minute! This affects thousands of passengers and their holidays! Thanks #Ryanair #ryanairstrike

— Paulo Ventura (@Paulitu) July 19, 2018