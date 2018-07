Los sindicatos denuncian a Ryanair por lo penal por “coaccionar” a los empleados antes de la huelga

Los problemas aumentan para Ryanair. Los sindicatos españoles USO y Sitcpla, que han convocado la huelga de Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TCP) para los próximos 25 y 26 de julio, han denunciado en el juzgado de instrucción de Madrid por la vía de lo penal a la aerolínea low cost por presuntas “coacciones” a los empleados para conocer si secundarán o no los paros.

Los 1.800 tripulantes que conforman la plantilla de España recibieron este martes un correo electrónico con un cuestionario adjunto en el que debían señalar si harán o no huelga. Este e-mail, que tenía que ser respondido antes de las 12:00 del 18 de julio, se suma a varias llamadas telefónicas a diferentes supervisores, que fueron preguntados por cuántos TCP de sus bases iban a secundar los paros, según denuncian las fuentes sindicales consultadas.

“Las manifestaciones públicas a la plantilla que viene a realizar la empresa son manifiestamente inconstitucionales, desde luego plagadas de prácticas antisindicales y sin duda tienen como voluntad la de presionar, amenazar y coaccionar a la plantilla para evitar las consecuencias de un alto seguimiento de los paros convocados. Se está intentando limitar el ejercicio de un derecho fundamental utilizando el miedo como herramienta, dicha conducta no puede ser tolerada por el poder judicial”, reza el escrito de la denuncia.

Ryanair considera que es legal

En un comunicado interno, Ryanair explica que los sindicatos están proporcionando información “falsa” ya que, tal y como consideran, “es legal preguntar a la gente si tiene intención de trabajar en las actividades programadas”, con el objetivo de organizarse para minimizar los efectos que pueda ocasionar en los clientes, refleja el comunicado firmado por el responsable de personal, Eddie Wilson.

Asimismo, aseguran que ningún trabajador que haga huelga será castigado pero también ponen el foco sobre los sindicatos y advierten de que “no pueden amenazar o intimidar o malindicar a gente que quiere realizar las actividades programadas”.

Denuncia ante la Inspección de Trabajo

A la denuncia por vía penal, se suma la denuncia ante la Inspección de Trabajo. El sindicato USO también elevará al organismo supervisor la presunta vulneración del derecho fundamental a huelga contemplado en la legislación española y en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Tras la reunión cerrada este lunes con desacuerdo con Ryanair, se reflejó en el acta la ilegalidad de que la empresa contacte con los trabajadores para ‘consultarles’, como ellos dicen, si irán a la huelga o no. Una vez más, Ryanair sigue su propia ley, no cumple ni siquiera con los acuerdos que rubrica, y ha enviado esta encuesta a los trabajadores con el fin de reventar la huelga”, explica Ernesto Iglesias, responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo.