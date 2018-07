Ryanair presiona a sus empleados para conocer si secundarán la huelga del 25 y 26 de julio

La sombra de la huelga persigue a Ryanair y la compañía está intentando hacer cuentas para saber cuántos Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TCP) en España secundarán los paros que se celebrarán los próximos 25 y 26 de julio. Varios trabajadores aseguran a OKDIARIO que los supervisores en España están recibiendo llamadas telefónicas para conocer quién de sus respectivas bases va a hacer huelga.

“En España se están haciendo estas ‘consultas’ telefónicas. Han sido algunas llamadas a supervisores”, explican las fuentes sindicales consultadas, que subrayan que tras la reunión celebrada este lunes, les advirtieron de que con este tipo de prácticas “están atentando contra el derecho a huelga de todo trabajador” y que si se seguía realizando, emprenderán acciones legales desde los sindicatos.

No sólo están haciendo llamadas telefónicas, sino que también han enviado un cuestionario a los TCP de Ryanair en España, según ha podido saber OKDIARIO. “Tienes el derecho a hacer huelga, pero no es un deber que la hagas, eres libre de asistir al trabajo si lo deseas“, explica el texto.

“Creemos que estas interrupciones/disturbios para nuestros consumidores son innecesarios en sus vacaciones de verano (…) Por favor, marque la opción que elegirá: la primera, estoy en la lista para trabajar el 25 y 26 de julio y atenderé a mis obligaciones como siempre; la segunda, trabajaré el 25 y el 26 de julio, pero no atenderé a mis obligaciones ya que mi intención es protestar; y la tercera, no trabajaré pero desearía atender a mis obligaciones para minimizar el impacto en los consumidores”.

Descontar 400 euros por hacer huelga

La compañía irlandesa, además, amenaza a los trabajadores que no respondan antes de las 18:00 de la tarde de este miércoles miércoles con “recibir un email personal el jueves reclamando su respuesta”. Además, amenaza con descontar a cada trabajador que vaya a la huelga en torno a los 400 euros. “Es decir, la tercera parte de la mensualidad de un TCP en España, a pesar de las informaciones falsas difundidas por la empresa de que los tripulantes cobran 40.000 euros al año”, añaden fuentes sindicales de USO.

USO interpondrá varias denuncias ante la Inspección de Trabajo por la vulneración del derecho fundamental a la huelga recogido en la legislación española. “Tras la reunión cerrada ayer con desacuerdo con Ryanair, se reflejó en el acta la ilegalidad de que la empresa contacte con los trabajadores para ‘consultarles’, como ellos dicen, si irán a la huelga o no. Una vez más, Ryanair sigue su propia ley, no cumple ni siquiera con los acuerdos que rubrica, y ha enviado esta encuesta a los trabajadores con el fin de reventar la huelga”, explica Ernesto Iglesias, responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo.

Presión a los pilotos irlandeses

Lo cierto es que no es la primera vez que ocurre. Los pilotos irlandeses, que hicieron huelga el pasado 12 de julio y que han convocado nuevos paros para los próximos 20 y 24 de julio, recibieron un cuestionario por parte de la empresa en el que se les pedía que señalaran si iban a secundar los paros. “Para disminuir las interrupciones que puedan sufrir nuestros clientes irlandeses, necesitamos planificar qué servicios podremos operar el próximo jueves, por lo que debemos saber con anticipación quién no hará huelga el próximo jueves 12″, reza el texto.

Para hacer una estimación de cuántas personas acudirían, pedían a los trabajadores señalar si iban a hacer o no huelga y pedían obtener una respuesta antes del 9 de julio. “Por favor, marque cuál de las siguientes opciones tomará usted: trabajaré el 12 de julio y atenderé mis obligaciones como siempre; trabajare el 12 de julio pero no atenderé a mis obligaciones ya que tengo la intención de hacer huelga; no trabajaré el 12 de julio pero colaboraré con las obligaciones para minimizar el impacto al cliente”.

Fomento fijará los servicios mínimos

Pese a que Ryanair intentó negociar con los sindicatos los servicios mínimos, no hubo acuerdo entre ambas partes, por lo que le corresponde al Ministerio de Fomento fijar los servicios mínimos para esta huelga.

Además, representantes de la aerolínea low cost y los sindicatos españoles USO y Sitcpla convocantes de la huelga han sido citados este miércoles por la Dirección General de Trabajo (DGT) para negociar el conflicto colectivo.

Esta reunión, que será a las 17 horas, se producirá una semana después del fracaso de las negociaciones en la sede del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).