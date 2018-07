Cruzcampo dejó de patrocinar la selección por no tener cerveza sin alcohol

Cruzcampo no patrocinará más a la Selección de fútbol de España. La cervecera española, propiedad del gigante holandés Heineken, retira su apoyo a ‘la roja’ por no tener cerveza sin alcohol, tal y como recoge la futura Ley contra el alcohol cuyo borrador está pendiente de ser aprobado, según confirman fuentes conocedoras al proceso.

Pese a que desde la compañía aseguran que no renuevan el contrato, que tiene vigencia hasta el próximo 31 de agosto, por “por razones comerciales y cuestiones de marketing“, las mismas fuentes apuntan que el motivo que ha propiciado su decisión responde a la futura Ley contra el consumo de alcohol de menores impulsada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El documento pretende restringir la promoción, la publicidad y el patrocinio -o cualquier otra forma de financiación- de bebidas alcohólicas a actividades deportivas, culturales, educativas y de odio, sobre todo en sitios susceptibles de acudir con los menores.

Ante la duda de que el PSOE ‘recoja el guante’ de su predecesor, Heineken ha decidido retirarse antes de tiempo después de once años patrocinando a la Selección española.

Aviso con dos meses

Heineken afirmó a este medio que comunicó su decisión a la Real Federación Española de Fútbol este miércoles “con la mayor agilidad posible, para facilitar los trámites y minimizar los efectos que pudiera ocasionarle”. Sin embargo, las mismas fuentes consultadas apuntan que fue la Federación quien les avisó de las consecuencias de la entrada en vigor de esta normativa hace dos meses.

Desde OKDIARIO hemos intentado confirmar estas informaciones con la compañía sin ningún éxito.

La llegada de Rubiales

Aunque desde la cervecera mantuvieron que su decisión responde a motivos comerciales, la llegada de Luis Rubiales a la cúpula del organismo rector del fútbol en España parece que también ha sido una razón para marcharse. La noticia saltaba a los medios de comunicación este martes cuando el director de Relaciones Corporativas y Legal de Heineken en España, Marcos Tarancón, expresó el malestar de la compañía con las declaraciones de Rubiales sobre el viaje de los patrocinadores a Rusia para apoyar a ‘la roja’.

“Tengo un tremendo enfado por un viaje pactado para directivos, patrocinadores y familiares que ronda dos millones de euros, lo que me parece un despilfarro tremendo. Me enfada que lo hayan cerrado directivos que estaban en transición y ahora no nos lo van a devolver“, denunciaba el pasado mes de junio el presidente de la Federación Española de Fútbol.

Ante estas declaraciones, Tarancón matizó que “Rubiales se quería diferenciar de sus antecesores y no estaba bien informado”. El portavoz de la cervecera apuntó que la compañía estaba preocupada por “lo que está pasando” en este organismo y aseguraba que el fútbol representa valores con los que no se sienten identificados en la compañía.