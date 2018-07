Cruzcampo dejará de patrocinar a la Selección española tras más de diez años de colaboración

Después de diez años, Heineken no renovará el patrocinio con la Federación Española de Fútbol. El gigante cervecero holandés, propietario de la marca española Cruzcampo, quien lleva apoyando a la Selección de fútbol de España una década, ha decidido no renovar su contrato cuya vigencia finaliza el próximo 31 de agosto, según confirman fuentes oficiales de la compañía.

Al parecer la llegada de Luis Rubiales a la cúpula del organismo rector del fútbol en España ha provocado la ‘fuga’ de Heineken. La noticia saltaba a los medios de comunicación este martes cuando el director de Relaciones Corporativas y Legal de Heineken en España, Marcos Tarancón, expresó el malestar de la compañía con las declaraciones de Rubiales sobre el viaje de los patrocinadores a Rusia para apoyar a ‘la roja’.

“Tengo un tremendo enfado por un viaje pactado para directivos, patrocinadores y familiares que ronda dos millones de euros, lo que me parece un despilfarro tremendo. Me enfada que lo hayan cerrado directivos que estaban en transición y ahora no nos lo van a devolver“, denunciaba el pasado mes de junio el presidente de la Federación Española de Fútbol.

Ante estas declaraciones, Tarancón matizó que “Rubiales se quería diferenciar de sus antecesores y no estaba bien informado”. El portavoz de la cervecera apuntó que la compañía estaba preocupada por “lo que está pasando” en este organismo y aseguraba que el fútbol representa valores con los que no se sienten identificados en la compañía.

Algo que puede percibirse en las declaraciones de las mismas fuentes oficiales consultadas por este medio. “La honestidad que caracteriza a Cruzcampo, su estrecha relación y el apoyo que siempre ha demostrado al equipo nacional nos han llevado a comunicar esta decisión a la Real Federación Española de Fútbol con la mayor agilidad posible, para facilitar los trámites y minimizar los efectos que pudiera ocasionarle”.

Apuesta por otros deportes

Tarancón dejaba la puerta abierta a otros deportes, aunque desde la compañía no han confirmado cuáles tienen en mente.

Lo cierto es que uno de los clásicos dice adiós a ‘la roja’. Cruzcampo es uno de los patrocinadores más antiguos, junto con Pelayo, ya que desde finales de 2007 hasta la fecha han mantenido su patrocinio con la Selección española.

Según Tarancón, la compañía ha tolerado la venta de sus productos a pérdidas durante una semana pero que “actúan” a los dos meses a través de las asociaciones Promarca y Cerveceros de España y en casos concretos a través de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en comercio.

Desde Heineken España han reconocido que la primera mitad del 2018 ha sido “complicado” por la mala climatología de los meses de primavera y que estiman cerrar el ejercicio sin lograr crecer en ventas respecto a 2017, cuando cerraron con unos ingresos de 1.145 millones de euros y un aumento del 2,9% del volumen de ventas.