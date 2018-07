Renfe no se fía de los datos del AVE a La Meca: maneja informes que rebajan la demanda en un 95%

Renfe no se fía de que el negocio de la explotación del AVE a La Meca, que hará junto a Adif, vaya a ser rentable. Más bien, la preocupación en el cuartel general de la compañía española es máxima puesto que el proyecto se hizo pensando en una previsión de 60 millones de pasajeros al año. Sin embargo, ahora Renfe maneja informes que sitúan la demanda en entre los tres y los cinco millones de pasajeros al año. Renfe no ha querido hacer comentarios al respecto.

Fuentes de la compañía señalan a este diario que nadie en Renfe -ni en el consorcio Al Shoula, formado por las once empresas que participan en el proyecto- da por bueno ya el informe inicial de la demanda del AVE del desierto cuando se ponga en explotación, en septiembre de 2019, después de pactar un nuevo retraso con el Gobierno saudí.

“De los 60 millones iniciales ahora se calcula entre tres y cinco millones. La delegación de Renfe allí ha encargado un nuevo informe a un experto externo -la consultora holandesa Royal Haskoning- y están haciendo también informes internos para adecuar la estrategia a la demanda. Esto es un problema para Renfe y va a generar pérdidas importantes para la compañía. Muy importantes”, avisa esta fuente interna de la empresa.

Esas pérdidas, de las que ya avisó también el IGAE en un informe de diciembre pasado, adelantado por El Independiente, vendrán generadas por la sobredimensión del proyecto inicial. Se programaron grandes estaciones para acoger a millones de viajeros, la adquisición de 36 trenes a Talgo para dar el servicio, tres talleres para que ‘durmieran’ y repararlos…

Talgo

El anterior presidente de Renfe, Pablo Vázquez, como responsable también del consorcio Al Shoula, negoció con los saudíes reducir el número original de talleres dentro de una negociación más amplia sobre los sobrecostes –finalmente serán dos-. También se ha negociado con Talgo la posible reducción del número de trenes a comprar, sin suerte.

“Todo encaminado a reducir de alguna manera los gastos de explotación, porque los ingresos no van a ser los previstos”, insisten estas fuentes. No hay que olvidar que la población saudí total es de menos de 33 millones de habitantes y la previsión original de 2011, cuando se adjudicó el contrato, fue de 60 millones -participó Consultrans, la consultora del ex presidente de Renfe y ex ministro de Transportes, Julián García Valverde- .

Los más pesimistas en la compañía esperan miles de millones de pérdidas en los doce años de explotación y mantenimiento de la línea -450 kilómetros entre Meca y Medina- por parte de Renfe y Adif, según marca el contrato original. Actualmente ya circulan en prueba trenes y la fecha de partida firmada con el Gobierno saudí es septiembre de 2019 -desde el 31 de diciembre original se ha retrasado ya dos veces-.