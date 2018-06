Amazon se enfrenta a una huelga en el ‘Prime Day’ y a la acusación de utilizar particulares para las entregas

Amazon vuelve a estar de nuevo en el foco. A la compañía se le abren dos frentes distintos: el primero, el fracaso en la negociación con los sindicatos sobre el nuevo convenio implantado en el centro logístico de San Fernando de Henares (Madrid) y el segundo, la crítica de la patronal logística UNO, que acusa a Amazon Flex -el sistema para trabajadores autónomos que permite a gente de a pie ser repartidor- de incumplir la ley en materia de transporte y en el área laboral.

La compañía no ha conseguido resolver el conflicto que tiene con los trabajadores del centro madrileño desde el pasado mes de marzo. Los seis sindicatos con representación en la compañía llegaron a un acuerdo para presentar una propuesta conjunta, pero no tenido feedback de Amazon, que no ha presentado ninguna alternativa, según afirman fuentes sindicales.

Las consecuencias: las movilizaciones europeas para la semana del Prime Day siguen en pie, así como la demanda interpuesta en el juzgado por “implantar el convenio sectorial unilateralmente, sin protocolos”.

“Nos costó mucho alcanzar un acuerdo entre los seis sindicatos, pero hemos llegado con los deberes hechos tal y como habíamos pactado con la dirección europea de Amazon. La dirección local -haciendo referencia a España- ha incumplido lo acordado. Por tanto, la huelga continúa mientras la empresa no tome medidas. No vamos a retirar las movilizaciones ni las demandas porque nos deja en una situación jurídica muy complicada”, explican las mismas fuentes sindicales.

Los sindicatos aseguran que están cansados del conflicto y que quieren solucionarlo. “Necesitamos que el centro vuelva a la normalidad”, apuntan.

Desde la compañía mantienen la misma postura: “Amazon es un empresa justa y responsable y, como tal, estamos comprometidos con el diálogo, que es una parte inherente a nuestra cultura. Nos comprometemos a garantizar una cooperación justa con todos nuestros empleados, incluyendo unas buenas condiciones de trabajo y un entorno respetuoso e inclusivo”, explican.

Aviso a la Inspección de Trabajo

La patronal logística UNO ha puesto a Amazon Flex bajo la lupa: considera que incumple la normativa de transporte y en materia laboral, ya que afirman que existen trabajadores sin vinculación laboral con la empresa (no están dados de alta como autónomos ni tienen contrato) y que, además, tampoco están administrativamente autorizadas para la realización de dicho tipo de transporte.

Amazon Flex es un sistema que permite a trabajadores autónomos ser repartidores del gigante tecnológico. Los requisitos: tener un teléfono con sistema iOS o Android y un vehículo particular para hacer el reparto de mercancía. Sin embargo, la ley que rige este sector “exige que los repartidores sean titulares de una licencia que permita realizar esta actividad así como subraya que un turismo es un vehículo destinado al transporte de personas, no de paquetes -siempre y cuando no sean enseres propios-“, indican fuentes de UNO.

La patronal logística se ha reunido con sindicatos y con la dirección provincial de la Inspección de Trabajo para denunciar la falta de normativa laboral, según explican. Ahora, el organismo valorará la investigación de la compañía para comprobar si existen dichos contratos laborales.

Desde UNO también alertan de que los trabajadores se exponen a una serie de riesgos por el transporte de paquetes, “lo cual puede suponer una explotación laboral”.

Además, advierten de que este tipo de movimientos atenta contra la competencia del sector. “Se están saltando la normativa vigente con la excusa de la economía colaborativa“.

Incumplimiento de la normativa

Celia Ferrero, vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), apunta que “no se debe prohibir a nadie que gane un dinero extra, pero siempre dentro del marco de las normativas que existen en el sector del transporte. Están transportando paquetes y esto lleva sus riesgos, no se está teniendo en cuenta que la manipulación de mercancías e incumple la Prevención de Riesgos Laborales (PRL)”.

Ferrero sostiene que tiene que haber cierta formación porque “un particular no puede repartir un paquete, ya que estaría infringiendo la normativa de transportes”.

No sólo existen riesgos para los trabajadores, también para los ciudadanos. “Hay efectos colaterales que hay que evitar, como en la seguridad vial. ¿Los vehículos están acondicionados? ¿Qué tipo de mercancías pueden llevar? Hay que regular este tipo de asuntos”.

Amazon se defiende

Con respecto a la acusación de UNO sobre que no existe vinculación laboral entre trabajadores y empresa, desde ATA señalan que “tienen que estar dados de alta como autónomos y que las autoridades tendrán que verificar si se están cumpliendo o no estos requisitos”.

Fuentes oficiales de Amazon aseguran que en la compañía se cumplen todas las leyes que aplican las comunidades autónomas y sectores donde operan. “Las afirmaciones recientes que sugieren lo contrario parecen estar desinformadas y, como ya se anticipó a UNO, estamos dispuestos a reunirnos con ellos para asegurarnos de que comprendan la realidad sobre Amazon Flex”.