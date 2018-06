Mariano Silveyra (Cabify): “Podemos quiere los votos de los taxistas a costa de que nos acosen y ataquen”

Cabify acudió al acto de conciliación con Podemos tras su demandar al partido político por las “falsedades” manifestadas por varios de sus dirigentes y que desde la compañía consideran que han afectado a su honor. El responsable de Cabify en Europa, Mariano Silveyra, ha atendido a la llamada de OKDIARIO, y no ha desaprovechado la ocasión para explicar el conflicto.

Pregunta: ¿Cómo se os ocurrió lanzar este comunicado?

Respuesta: Nosotros ya lanzamos una campaña que iba por esta vía. Queríamos cambiar la conversación, que era totalmente rancia, no nos llevaba a ningún lado y era totalmente negativa. El taxi acusaba a Cabify, el Gobierno hacía lo mismo, y nadie estaba hablando del usuario. Esa campaña fue muy potente, fue muy bien, porque movilizó a mucha gente y, sobre todo, porque cambió la conversación. Durante al menos unos días o unas semanas buscamos que se cambiara el tono, que se hablara de movilidad, de problemas y, sobre todo, que pudiéramos hablar todos.

Por eso, en ese momento invitamos a las principales partes, al sector del taxi, a los partidos políticos y a las empresas a que pudiéramos realmente sentarnos a hablar. Esa campaña fue muy bien, pero claramente buscaba hablar de la verdad. Hablar de los problemas de movilidad y no que el taxi siguiera acusándonos de cosas que no son así.

Como desde hace ya un tiempo habíamos avisado de que les íbamos a demandar, Podemos llevaba un tiempo hostigándonos con mensajes en redes sociales, diciendo que somos una empresa pirata, que no pagamos impuestos y un montón de cosas que son engaños totales. Dijimos que íbamos a demandar, nadie nos creyó y, nosotros, cuando decimos algo, lo decimos en serio. Luego actuamos.

Denunciamos y, cuando se empezó a aproximar la fecha de la vista, desde Podemos instaron a las personas del partido a seguir acosándonos, seguir atacándonos y, finalmente, se nos ocurrió escribir la carta contando las verdades.

Había veinte personas del partido, dos con megáfonos, en las puertas del juzgado. Siguen insistiendo en que no pagamos impuestos, y eso no es así. Cabify paga el 100% de sus impuestos por toda la actividad que hace aquí en España.

P: ¿Por qué Podemos apoya al taxi?

R: Bueno, entiendo que tendrán sus razones. Entiendo que quieren sacar los votos del taxi o que querrán ayudarles porque les ven que son trabajadores que están en línea con su ideología como partido, que está muy bien, pero tienen que tener en cuenta que detrás de Cabify también hay miles de trabajadores que no se merecen este trato para nada y que, si sigue Podemos con esta línea, con el taxi apoyándole detrás, lo que va a pasar es que Cabify va a desaparecer. Y entonces, a ver qué pasa con los miles de trabajadores que dependen de Cabify y que también hacen su trabajo, un trabajo digno y respetable.

El objetivo del sector del taxi es claramente hacernos desaparecer. Las medidas que han sacado o que pretenden sacar en Ayuntamientos como el de Barcelona de Ada Colau, harían que Cabify desapareciera de Barcelona. Ahora nos tememos que en Madrid hagan lo mismo, porque están gobernando los mismos, así que la verdad es que no tiene ningún sentido que una empresa española como Cabify, que ha crecido todo lo que ha crecido, desaparezca y sea expulsada del país en el que ha nacido. Sería tan ridículo y tan poco positivo para todos…

P: Hemos tenido cambio de Gobierno, ¿os habéis sentado ya a hablar con ellos?

R: No. Todavía no. Obviamente estamos en pleno proceso de solicitar reuniones porque para nosotros la situación es crítica. El reglamento de Ada Colau se va a aprobar la semana que viene al 100% y el Ministerio de Fomento de antes estaba totalmente enfrentado a ello, porque el Ayuntamiento no tiene ningún tipo de competencia para hacer eso.

Las alegaciones del Ministerio de Fomento y de la Abogacía del Estado lo dejaron muy, muy claro, que era totalmente ilegal y lo que estamos viendo ahora es que el Gobierno está dubitativo y está analizando, de la mano de Podemos, por supuesto, presentarse y oponerse a este reglamente.

Nos parece gravísimo que no ejerzan realmente la función para la que están, que si detecta el Ministerio de Fomento que hay una Comunidad Autónoma o un Ayuntamiento que está haciendo cosas que no le competen que no se oponga con toda la fuerza de la Ley. Entonces, veremos a ver qué pasa, pero estamos preocupados y esa va a ser la primera vez en la que veamos el posicionamiento del nuevo Gobierno, y esperemos que realmente haga lo que tenga que hacer porque sino sería gravísimo. Sería gravísimos porque entonces habría decenas de Ayuntamientos que harían lo mismo. La pasividad de la Dirección General de Transportes y del Ministerio de Fomento seguirían ahí.

P: ¿Hablasteis con ellos cuando estaban en la oposición?

R: Sí. Hablamos con el PSOE, con Ciudadanos e incluso con Podemos, hace ya bastante tiempo atrás. Nos habíamos sentado, les habíamos explicado nuestro modelo y lo habían entendido perfectamente. Con lo cual, no es que ellos desconozcan el modelo, es que lo conocen muy bien y han tomado la decisión de engañar.