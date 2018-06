Disparo doble de Lufthansa sobre Norwegian y Alitalia para hacerse con el mercado europeo

Lufthansa abre la cesta de la compra de par en par para hacerse con el mercado aéreo de Europa. En este momento, la alemana muestra interés sobre Norwegian -que acaba de lanzar una nueva ruta a Canadá- y la malograda compañía Alitalia que lleva con una oferta sobre la mesa desde hace meses.

Norwegian -tercera aerolínea de bajo coste de Europa tras Easyjet y Ryanair- se ha convertido en la ‘niña bonita’ del sector a la que toda su competencia quiere sacar a bailar. Es cierto, que financieramente hablando es bailar con la más fea –cerró 2017 con pérdidas de 31 millones de euros-, pero no es menos cierto que estratégicamente sería un golpe de efecto estrella para cualquier aerolínea porque dominaría el segmento del ‘low cost’ de larga distancia.

IAG, que tiene su haber un 4,6% de las acciones de Norwegian, también ha mostrado interés por la noruega, sin embargo, el CEO Bjoern Kjos tomo la oferta casi como una irreverencia por considerar que valen mucho más. El holding de Iberia, que siempre ha dicho que no entrará en una batalla de OPA’s, podría estar considerando brindar una nueva oferta, siempre según fuentes del mercado.

Ahora, tras el desmarque de la partida de Ryanair, ha entrado en la puja la ambiciosa. Carsen Spohr, CEO de la alemana, aseguraba sin pudor que, efectivamente, están en conversación con Norwegian para intentar llegar a un acuerdo de compra. Una oferta que, aunque se desconoce, Willie Walsh -CEO de IAG- ha asegurado que Lufthansa quiere pagar demasiado y “no debería”.

El sector, según los expertos, creen que tiende hacia la consolidación y todas las pequeñas aerolíneas con frágiles finanzas tendrán que pasar a manos de grandes holdings para esquivar las embestidas de los altos precios del crudo. No obstante, Victoria Torre, analista de Self bank, explica que el movimiento al alza del precio del combustible no “la está afectando de la misma manera que a otras aerolíneas, su flota de sus aviones es prácticamente nueva y realizan un consumo más eficiente del mismo”.

Además, señala la experta, “mirando a largo plazo, el futuro de Norwegian pasará por ser opada, ya que las compañías más frágiles, al igual que pasa en muchos otros sectores, tenderán a ser absorbidas”. De todos modos, aunque la operación no saliera adelante, Norwegian ya ha tenido su premio en Bolsa. Borja Matilla, analista de Naga Brokers, señala que el interés de Lufthansa ha supuesto una “inyección de moral para la nórdica, cuyas acciones han subido un 9% en las últimas horas y ya se sitúan un 50% por encima de la cotización del inicio de este año”.

Lufthansa no dejará de disparar en Europa para incorporar nuevas aerolíneas al grupo para impulsar su liderazgo, aunque tendrá que saber escoger y frenar a tiempo para no estar en el punto de mira de las autoridades antimonopolio. Recordemos que en los últimos años se ha hecho con Swiss, Brusssels Airlines, Air Berlin o Australian Airlines y, además, lucha contra Easyjet para quedarse con Alitalia.

La compañía alemana lleva alrededor de un año tras Alitalia, aunque no está logrando demasiados éxitos debido a la crisis política de Italia. El Gobierno italiano, que quería vender la empresa antes de las pasadas elecciones generales del 4 de marzo, ha retrasado la decisión de la venta hasta el 31 de octubre.

Si finalmente se rubrica la operación entre Lufthansa y el Ejecutivo del país transalpino “el grupo alemán consolidaría su dominio del mercado aéreo europeo al sumar Alitalia a los 130 millones de pasajeros”, comenta Matilla. Un golpe sobre la mesa de Lufthansa que dejaría a IAG “con un menor peso en Europa y obligaría a abrir las fronteras y expandir quizás el negocio hacia otros países”, concluye.