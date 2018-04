El presidente de Banco Sabadell: “En Cataluña, normalidad no hay”

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, se ha pronunciado este miércoles sobre la situación política de Cataluña, que le ha obligado a cambiar la sede social de la entidad que preside. “Nos gustaría, como a todos los empresarios, que la situación no estuviera como está. Nos gustaría que las cosas estuvieran en un sitio y que hubiera un orden institucional”, ha explicado Oliu.

El presidente de Banco Sabadell ha explicado que, ante el comienzo del ‘procés‘ se planteaban tres escenarios posibles: “El primero, el escenario de que esto fuera un shock que desaparecería con un acuerdo fácil. Otro era que tras el 1-O hubiera un proceso independentista descontrolado, que habría producido un efecto catastrófico sobre el PIB de Cataluña. Y, por último, el escenario existente, un escenario que no sé cómo calificar”.

“La normalidad ha vuelto al banco Sabadell, no a Cataluña, yo de Cataluña no he hablado, pero normalidad, normalidad, no la hay”, ha explicado el presidente de la entidad, que ha matizado que la decisión de seguir celebrando la presentación de resultados en Cataluña responde al hecho de que ellos tienen el Barcelona Open Banc Sabadell precisamente en las mismas fechas.

Para Oliu, la situación que atraviesa Cataluña “es un escenario de ’empantamiento’, es un escenario con un efecto limitado pero con algo negativo en el potencial de crecimiento de Cataluña, pero también sobre el conjunto de España”.

Jubilación

Sobre su jubilación el presidente de Banco Sabadell ha dejado claro, con cierto tono de sorna, que “cuando tenga la edad de Francisco González me pensaré la jubilación”. “He dejado el caballo y ahora me he pasado a la bicicleta eléctrica, por si acaso”, ha explicado continuando con la broma. En este sentido, Oliu ha recordado que “ya tenemos un plan de sucesión establecido en el banco”.

El presidente ha explicado también que “no estamos en modo adquisiciones, ni en España ni Inglaterra. Nuestros objetivos son el beneficio y la sostenibilidad. Queremos un crecimiento orgánico del entorno del 4,5%”.